Na rynku zadebiutował nowy głośnik marki Bang & Olufsen. Co oferuje kolejna – już trzecia – generacja modelu Beosound A1 i jaki związek ma ona z papieżem?

Bang & Olufsen Beosound A1 3rd gen. – kompaktowość, design i trwałość

Na polskim rynku zadebiutował nowy głośnik Bang & Olufsen. Do grona urządzeń audio dołączyła trzecia generacja kompaktowego Beosound A1. Według producenta sprzęt ten jest połączeniem trwałości, wysokiej jakości dźwięków oraz luksusowego designu. Nowy model został zaprojektowany we współpracy z projektantką Cecilie Manz.

Beosound A1 3 gen. (źródło: Bang & Olufsen)

Bang & Olufsen Beosound A1 wyróżnia się estetyczną budową i nowoczesnym designem. Urządzenie zostało wykonane z perłowopiaskowego aluminium, w którym wyfrezowano 2173 otwory. Liczba ta może mimowolnie kojarzyć się z godziną śmierci papieża Jana Pawła II, który zmarł dokładnie o 21:37.

Na szczególną uwagę zasługuje tutaj również trwałość najnowszej generacji Beosound A1. Zgodnie z deklaracją producenta sprzęt powinien przetrwać minimum 10 lat użytkowania w pierwszym cyklu życia. I znowuż – 10 lat to czas podobny do pontyfikatów papieża Piusa II, Piusa XI i Piusa XII oraz Benedykta XVI. Przyznajcie, że sporo tych zbiegów okoliczności. 😉

Wracając do tematu, głośnik został odznaczony certyfikatem Cradle Cerified na poziomie brązowym, co oznacza, że ma być łatwy w serwisowaniu, modernizacji i naprawie. Producent wspomina, że w przypadku awarii akumulator można wymienić w profesjonalnym serwisie. Głośnik produkowany jest w trzech wersjach kolorystycznych: Natural Aluminium, Honey Tone i Eucalyptus Green. Ponadto otrzymał wodoodporny pasek z naturalnej skóry.

Beosound A1 3 gen. (źródło: Bang & Olufsen)

Bang & Olufsen Beosound A1 trzeciej generacji – specyfikacja, dostępność i cena

Głośnik to jednak nie tylko wygląd i design. Nowy Beosound A1 skrywa największy głośnik niskotonowy w swojej klasie. Producent zaznacza, że dzięki temu sprzęt oferuje głębszy bas na poziomie SPL 64 dB, czyli o 2 dB więcej w porównaniu do drugiej generacji.

Bang & Olufsen ulepszył też czas pracy na akumulatorze, gdyż wydłużył go do 24 godzin. Dla porównania – poprzednik mógł grać do 18 godzin na jednym ładowaniu. Sprzęt oznaczony jest klasą szczelności IP67.

Beosound A1 3 gen. (źródło: Bang & Olufsen)

Beosound A1 3 gen. oferuje również zestaw złożony z trzech mikrofonów i ma sprawdzić się podczas rozmów w trybie głośnomówiącym. Model ten obsługuje Bluetooth 5.1, Microsoft Swift Pair, Google Fast Pair oraz stereo z modelami drugiej i trzeciej generacji.

Sugerowana przez producenta cena Bang & Olufsen Beosound A1 3. gen wynosi 1699 złotych. Urządzenie jest już dostępne w sprzedaży w oficjalnym sklepie producenta (gdzie kosztuje 1500 złotych) oraz trafi do oferty wybranych sieci handlowych.