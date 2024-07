Biedronka wprowadza cyfrowe paragony. Kto będzie mógł z nich korzystać?

Mamy zdecydowanie ważną wiadomość dla klientów sieci sklepów Biedronka. Firma poinformowała o wdrożeniu cyfrowych e-paragonów fiskalnych. Oto, co należy wiedzieć o nowym rozwiązaniu.

Biedronka ogłasza wprowadzenie cyfrowych e-paragonów fiskalnych

Sieć sklepów Biedronka zdecydowała na kolejny etap cyfryzacji, czyli na udostępnienie klientom cyfrowych paragonów. Już od dziś, tj. 23 sierpnia 2024 roku, klienci posiadający kartę Moja Biedronka lub aplikację mobilną Biedronka mogą korzystać z nowego typu paragonów fiskalnych. Nowe rozwiązanie ma być nie tylko wygodniejsze, ale również bardziej ekologiczne – oszczędność papieru paragonowego może wynieść nawet 75 tysięcy kilometrów rocznie.

Wdrożenie cyfrowych e-paragonów fiskalnych zostało podzielone na etapy. W pierwszej fazie usługa będzie dostępna w ponad 1700 placówek na terenie całego kraju. Następnie będą dodawane kolejne sklepy w ramach procesu modernizacji urządzeń drukujących paragony. Wynika to z faktu, że urządzenia muszą mieć dostęp do internetu, aby przekazywać dane do odpowiednich systemów.

Cyfrowe e-paragony fiskalne w Biedronce – oto, co należy wiedzieć

W celu skorzystania z nowych paragonów konieczne będzie spełnienie podstawowego warunku. Jak przed chwilą wspomniałem, będą one dostępne dla klientów mających kartę Moja Biedronka lub aplikację mobilną Biedronka (pobierzecie ją z Google Play, App Store i Huawei AppGalery). Natomiast potwierdzenie zakupów trafi na konto użytkownika na stronie moja.biedronka.pl i do aplikacji.

E-Paragon z Biedronki pobrany w formacie PDF (źródło: informacja prasowa)

Ponadto konieczne jest aktywowanie nowej usługi, co można zrobić z poziomu mobilnej aplikacji (wymagana wersja 2.8.0 lub nowsza), a także na stronie internetowej moja.biedronka.pl. Jeśli spełnimy te wymagania, to pozostaje tylko skorzystać w sklepie z mobilnej aplikacji, karty lub przypisanego numeru do karty przed zakończeniem zakupów, tak samo jak dotychczas w przypadku chociażby otrzymywania rabatów.

Nowa funkcja w mobilnej aplikacji (źródło: informacja prasowa)

W których sklepach nowa usługa jest już dostępna? Listę znajdziecie pod tym linkiem. Odpowiednie informacje na temat danego sklepu dostępne są też w aplikacji. Dodatkowo wskazówka o dostępności została dodana do wyszukiwarki sklepów na stronie internetowej Biedronki.

Wypada jeszcze wspomnieć, że w przypadku starszych urządzeń w sklepach, które nie obsługują nowej usługi, klienci nadal będą otrzymywać klasyczne paragony fiskalne. Oczywiście docelowo te urządzenia zostaną wymienione na nowe.