Nowy Steam Deck wjeżdża cały na biało

Świat jest pełen dualizmów. Dobro kontra zło, porządek to kontra wobec chaosu albo Alien vs. Predator. Podobnie jest z kolorami obudów smartfonów czy tabletów. Niestety, w pojedynku „czarny kontra biały” ta druga grupa jest najczęściej w mniejszości. Dowodem na to jest premiera Steam Decka w nowym wariancie kolorystycznym.

Steam Deckowe ciekawostki

Przenośna konsola Valve jest z nami dopiero od kilku lat, jednak zdążyła już dorobić się kilku ciekawostek. Jedna z nich zaczyna się słowami – pierwsze projekty firmy wcale nie zakładały, że konsola pojawi się w czarnym kolorze. Jeden z prototypów otrzymał białą obudowę z kontrastowymi, czarnymi akcentami i logo Aperture Science na pleckach.

Jak wszyscy wiemy, Steam Deck trafił do sprzedaży wyłącznie w czarnym kolorze. W 2023 roku Valve postanowiło nieco ulepszyć konstrukcję i wydało konsolę w wersji OLED (choć zmian jest w niej więcej, niż tylko wyświetlacz). Przy okazji producent zaprezentował limitowaną edycję urządzenia – z przezroczystą obudową i czerwonymi akcentami, dostępną wyłącznie w USA i Kanadzie. Już wtedy pojawiały się głosy, że w przypadku dużej popularności limitki, firma nie poprzestanie na jednej edycji.

Biały Steam Deck OLED zaprezentowany

Jeżeli po prawie trzech latach od premiery czekaliście na białego Steam Decka – oto i on. Nie jest to idealnie biała konstrukcja – przyciski, gałki czy spusty zostały potraktowane szarym kolorem, a przycisk zasilania maźnięto czerwoną farbą. Wewnątrz nie dotknięto ani jednego fragmentu specyfikacji – na jakiekolwiek zmiany w tej materii jeszcze trochę poczekamy. Warto wiedzieć, że konsola będzie dostępna w tylko jednej konfiguracji, z 1 TB pamięci wewnętrznej.

Steam Deck OLED w limitowanej edycji (Źródło: Valve)

Chciałbym Wam przekazać jeszcze kilka świetnych wieści, ale niestety, reszta ważnych informacji jest nieco dołująca. Pierwsza kwestia – biały Steam Deck jest nieco droższy od czarnej wersji – zamiast 3099 złotych, przyjdzie Wam zapłacić za niego 3249 złotych. Druga sprawa to fakt, że mówimy o edycji limitowanej. Sprzedaż ruszy o północy z 18 na 19 listopada na oficjalnej stronie i na konkretne rejony przypada ograniczona liczba egzemplarzy. Po jej wyczerpaniu Valve nie planuje odnowić stanów magazynowych.

A jeżeli zależy Wam na białym handheldzie w szerszej dystrybucji, to zostaje Wam wybór pomiędzy dwoma modelami – nietypowym Logitech G Cloud oraz Asus Rog Ally. Ten ostatni to o tyle ciekawy przypadek, że odświeżony model Rog Ally X otrzymał czarną obudowę. Jak widać, fani białego nie mają łatwo, jeżeli chodzi o przenośne konsole.