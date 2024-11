W bezpośrednim pojedynku Oukitel P1 przegrywa z kretesem z iPhone’em 16 Pro, ale jednocześnie jest jego lepszą wersją, ponieważ oferuje coś, czego klienci Apple nie mogą się doczekać.

Ta podróbka iPhone’a jest lepsza niż oryginał

Na pierwszy, drugi i każdy kolejny rzut oka Oukitel P1 wygląda jak iPhone 16 Pro, ale po bliższym przyjrzeniu się można zauważyć kilka różnic. Największą jest jednak ekranowy czytnik linii papilarnych, od którego Apple się wzbrania, a który z pewnością wielu użytkowników smartfonów firmy z Cupertino chętnie by używało.

Oukitel P1 (źródło: Oukitel)

Ekranowy czytnik linii papilarnych zwraca uwagę również dlatego, że to niespotykany element wyposażenia tanich smartfonów mniej znanych producentów z Chin, podobnie jak sam wyświetlacz AMOLED. W modelu Oukitel P1 ma on przekątną 6,7 cala i rozdzielczość Full HD+ 2412×1080 pikseli oraz funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i jasność do 500 nitów.

W górnej części ekranu, w okrągłym wycięciu, umieszczono aparat z matrycą Sony IMX616 o rozdzielczości 32 Mpix, wokół którego może aktywować się Dynamic Island (Chińczycy nie pokusili się o wymyślenie własnej nazwy jak Realme czy Honor). Może ona informować m.in. o liczbie naładowanych procentów podczas ładowania akumulatora czy czasie trwania połączenia.

Na tyle znajduje się zaś identyczna wyspa z aparatami jak w iPhonie 16 Pro, ale Chińczycy nie byli tak samo hojni jak Apple, ponieważ umieścili na pleckach 50 Mpix aparat główny z PDAF, 2 Mpix do zdjęć makro i 0,3 Mpix do pomiaru głębi ostrości. Naturalnie nie ma też radaru Lidar.

Oukitel P1 (źródło: Oukitel)

Na wyposażeniu urządzenia znajdują się również procesor MediaTek Helio G99 (6 nm), do 8 GB RAM LPDDR4X, 256 GB wbudowanej pamięci typu UFS 2.2, slot na kartę microSD o pojemności do 2 TB, moduł NFC, hybrydowy dual SIM (2x nano SIM lub SIM + microSD), system Android 14 i akumulator o pojemności 5150 mAh, który można ładować przez port USB-C z mocą 18 W. Całość ma wymiary 162,4×76,2×8,2 mm i waży niecałe 187 gramów.

O ile smartfon Oukitel P1 jest tańszy od iPhone’a 16 Pro?

Oukitel P1 jest dostępny na platformie AliExpress za mniej niż 700 złotych (z kuponem rabatowym o wartości 50 złotych). iPhone 16 Pro kosztuje z kolei od 5299 złotych, zatem ponad 7,5x więcej. Oczywiście, jak zostało zaznaczone już we wstępie, to modele z dwóch zupełnie różnych bajek, więc nie są dla siebie konkurencją, ale nie da się ukryć, że Oukitel P1 to pod względem designu bardzo wierna kopia iPhone’a.