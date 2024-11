Instagram zmienia frustrującą funkcję. To ucieszy użytkowników

Szef Instagrama ogłosił, że denerwujące działanie aplikacji, które występowało zaraz po jej uruchomieniu, odejdzie w niepamięć. Jeśli korzystacie z niej, ta zmiana na pewno Was ucieszy. Zauważyliście ją już?

To działanie Instagrama na pewno Cię irytowało

Instagram to jeden z kanałów mediów społecznościowych, gdzie użytkownicy mogą dzielić się zdjęciami oraz nagraniami w postach, rolkach czy widocznych przez 24 godziny relacjach. Serwis przede wszystkim funkcjonuje jako lubiana aplikacja na smartfonach, choć jest też dostępny w przeglądarce.

Aplikacja miała jednak pewien zwyczaj, który irytował użytkowników. Zapewne ci, którzy korzystają z Instagrama na smartfonach, kojarzą sytuację, gdy na ekranie wyświetliła się ciekawa treść, lecz… po chwili zniknęła, bo aplikacja postanowiła odświeżyć tablicę. W takiej sytuacji film lub zdjęcie znika bezpowrotnie, a jeśli nie pamiętasz nazwy użytkownika, to danej treści możesz już nigdy nie znaleźć.

Ważna zmiana w aplikacji Instagrama

Na szczęście wygląda na to, że frustracja odchodzi w niepamięć. Mogłoby się wydawać, że proces odświeżenia od razu po otwarciu to błąd, ale tak nie jest. Adam Mosseri – szef Instagrama – wytłumaczył, że zabieg ten, nazywany wewnętrznie „rug pull”, był celowy, choć niedopracowany, co denerwowało wielu użytkowników. Według przedstawiciela tego kanału społecznościowego aplikacja miała za zadanie załadować nową treść, co jednak jest czasochłonne, dlatego na początek wyświetlały się wcześniej pobrane filmy lub zdjęcia.

Choć automatyczne odświeżanie było od początku celowe, szef Instagrama przyznał, że jest to irytujące. Na szczęście postanowiono to zmienić i tablica odświeża się dopiero wtedy, gdy użytkownik o tym zdecyduje lub przewinie treści.

To kolejna zmiana w aplikacji. Meta niedawno postanowiła zaprzęgnąć sztuczną inteligencję, aby „podzielić ludzi” – jednak w słusznej sprawie. Nie od dziś wiadomo, że z internetu korzystają coraz młodsze osoby. Młodzież i dzieci chętnie angażują się też w media społecznościowe, dlatego twórcy aplikacji muszą sprawić, by niepełnoletni użytkownicy byli bezpieczni. Poza tym, że we wrześniu Instagram ogłosił konta dla nastolatków, dodatkowo ma zamiar wykorzystać narzędzie AI, aby określać wiek i identyfikować nastolatków.