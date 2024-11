Samsung idzie na grubo – dorzuca tablet za darmo do tego smartfona

Ta promocja pozwala zyskać tablet za darmo po zakupie jednego ze smartfonów marki Samsung. Równocześnie dostępna jest druga oferta, dzięki której możecie otrzymać smartwatch Galaxy Watch 6 Classic w prezencie.

Tablet Samsung Galaxy A9 LTE za darmo do smartfona Samsung Galaxy S24 FE

Kolejna promocja na smartfon Samsung Galaxy S24 FE nie jest żadną niespodzianką, natomiast zaskoczeniem jest to, że tym razem producent postanowił być wyjątkowo hojny i dorzucić do niego tablet Galaxy Tab A9 LTE w prezencie. Jak go otrzymać?

Pierwszym krokiem jest zakup smartfona do 24 listopada 2024 roku u partnera handlowego wskazanego w regulaminie promocji, który załączamy poniżej. Następnie, do 1 grudnia 2024 roku, należy aktywować urządzenie na terenie Polski z włożoną kartą SIM polskiego operatora i zaakceptować warunki EULA. Wymagane jest tutaj połączenie z internetem.

Po aktywacji smartfona trzeba zalogować się do aplikacji Samsung Members, kliknąć w banner promocyjny i wypełnić formularz zgłoszeniowy do 8 grudnia 2024 roku. Co ważne: można to zrobić wyłącznie na terenie Polski. Po pozytywnej weryfikacji na wskazany w formularzu adres zostanie wysłany tablet Samsung Galaxy Tab A9 LTE w kolorze szarym.

Liczba darmowych tabletów jest ograniczona – w puli znajduje się 2900 sztuk.

Regulamin promocji (PDF)

Smartwatch Samsung Galaxy Watch 6 Classic w prezencie do wybranych smartfonów Samsunga

Równocześnie producent z Korei Południowej przygotował ofertę dla osób o większych wymaganiach odnośnie smartfona. Klienci, którzy kupią model Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy Z Flip 6 lub Galaxy Z Fold 6 do 24 listopada 2024 roku, mogą otrzymać smartwatch Samsung Galaxy Watch 6 Classic w prezencie.

Po zakupie smartfona trzeba go aktywować na terenie Polski do 1 grudnia 2024 roku, tj. uruchomić z włożoną kartą SIM polskiego operatora, zapewnić połączenie z internetem i zaakceptować postanowienia warunków EULA. Następnie należy zalogować się w aplikacji Samsung Members, kliknąć banner promocyjny i do 8 grudnia 2024 roku wypełnić formularz zgłoszeniowy. Rejestracja w formularzu możliwa jest wyłącznie na terenie Polski.

Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia zostanie do Was wysłany smartwatch Galaxy Watch 6 Classic (47 mm Bluetooth) w kolorze czarnym. Liczba darmowych zegarków jest ograniczona – w puli znajduje się 3600 sztuk, ale po jej wyczerpaniu producent ma wysyłać Galaxy Watch 4 40 mm Bluetooth w kolorze czarnym.

Regulamin promocji (PDF)