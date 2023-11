Tak bardzo różowe, fioletowe i szare. Nokia zapowiada nowe słuchawki z redukcją szumów

HMD Global ma w swojej ofercie nie tylko smartfony marki Nokia, ale także akcesoria przydatne ich użytkownikom. Wkrótce będzie można zamawiać nowy tego typu gadżet: kolorowe słuchawki z redukcją szumów otoczenia.

Słuchawki Nokia z ANC

HMD Global postanowiło przekazać, że już wkrótce w Polsce będziemy mogli zakupić nowe akcesorium przygotowane specjalnie dla tych, którzy cenią sobie dobrą jakość audio i tryb wyciszania hałasów otoczenia w słuchawkach. Chodzi o TWS-y Nokia Clarity Earbuds 2+.

Jednym z zabawnych elementów nowego modelu jest to, jak HMD postanowiło nazwać jego wersje kolorystyczne. Będą to: „So Pink”, „So Purple” i „So Grey”. Zdjęcia prasowe ukazują nadchodzący model budsów i nie da się ukryć – wersja różowa wygląda na naprawdę „dającą po oczach”. Zresztą w tych samych barwach występują smartfony Nokia G42 5G, więc będzie można sobie dobrać pasujący do siebie zestaw. To gratka dla estetów.

Nokia Clarity Earbuds 2+(źródło: HMD Global)

Kilka szczegółów specyfikacji

Rzecz jasna słuchawki przede wszystkim powinny dobrze grać, a dopiero potem dobrze wyglądać. Skoro w kwestii designu producent nie zawiódł, to powiedzmy sobie coś o specyfikacji.

HMD zdradza, że budsy wyposażono w platformę Qualcomm S3 Sound, co pozwala na korzystanie z wysokiej jakości dźwięku Qualcomm aptX. Zaplecze techniczne umożliwi także cieszenie się czystością materiałów audio i rozmów, nawet podczas hałasu generowanego w tle. Podwójny mikrofon z redukcją szumów w połączeniu z technogią Qualcomm cVc powinien wychwycić i przefiltrować docierający do nas dźwięk.

Nokia Clarity Earbuds 2+(źródło: HMD Global)

Słuchawki Nokia Clarity Earbuds 2+. będą korzystać z łączności Bluetooth, uzyskiwanej dzięki funkcji fast pair. Wystarczy mieć smartfon z Androidem w wersji 6.0 lub nowszym (co jak pokazują statystyki – raczej nie jest zbyt trudne). Z akcesorium skorzystamy na dwóch podłączonych urządzeniach, łatwo się między nimi przełączając. Gracze z pewnością docenią tryb niskiej latencji, przydatny do redukowania opóźnień w przesyłaniu dźwięku w grach.

Producent obiecuje 7 godzin odtwarzania muzyki na jednym ładowaniu i nawet do 35 godzin odtwarzania muzyki z włączonym trybem redukcji szumów. Oczywiście taki wynik możliwy będzie tylko po skorzystaniu z kilkukrotnego doładowania baterii przy pomocy etui.

Jak na razie to wszystko, co na temat słuchawek przekazał producent. Na pełną specyfikację trzeba będzie poczekać do premiery, którą określa się na połowę listopada.