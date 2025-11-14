Android Auto i CarPlay w każdym samochodzie. Jest na to sposób

Nowszy samochód nie jest potrzebny, aby mieć dostęp do Android Auto i Apple CarPlay. Wystarczy jedno z urządzeń Navitel.

Android Auto także w starszym samochodzie

Większość producentów samochodów oferuje obecnie obsługę Android Auto i Apple CarPlay. Niekoniecznie zawsze w standardzie, ale jednak jest opcja dołożenia obu wymienionych rozwiązań. Mniej przyjemnie robi się w starszych autach, ale tutaj z pomocą przychodzą firmy trzecie.

Nie brakuje urządzeń, w tym nawet tych dopasowanych wizualnie do deski rozdzielczej, które umożliwiają podłączenie smartfona oraz dostęp do Android Auto i Apple CarPlay. Nowości Navitel nie są więc innowacyjnym produktem, którego dotychczas nie było na rynku. Mimo tego, zaletą dla wielu osób może być przykładowo znana marka i/lub dostępność w dużych sklepach z elektroniką.

Navitel DS810 i DS1020 różnią się od siebie przede wszystkim przekątną ekranu. Pierwszy model ma 8,1 cala, drugi – 10,26 cala. W obu przypadkach dostajemy ekran IPS o rozdzielczości 1600 x 600 pikseli. Za łączność odpowiada Wi-Fi 802.11 ac oraz Bluetooth 4.2 (A2DP). Warto tutaj zaznaczyć, że nie zabrakło bezprzewodowej obsługi Android Auto i Apple CarPlay. Oczywiście można też sięgnąć po kabel z USB-C. Dodatkowo wspierany jest tryb Mirror Cast i AirPlay.

DS810 DS810 DS1020 DS1020 fot. Navitel

Urządzenia sprzedawane są wraz z kamerą tylną Full HD, która spełnia stopień ochrony IP67 – sensor GC2083, tryb nocny, kąt widzenia 140°. Wypada jeszcze wspomnieć o obecności czujnika G-Sensor (detekcja wstrząsów), a także obsłudze kart pamięci microSD (do 256 GB). Do tego dochodzi wbudowany transmiter FM, a w zestawie znajdziemy uchwyt montażowy.

Obsługa nie powinna stanowić jakiegokolwiek problemu. Ekran jest dotykowy, więc poruszanie się po Android Auto lub Apple CarPlay powinno być wygodne.

Gdzie kupić? Navitel DS810 ok. 349 zł Komputronik Media Expert Zawiera linki afiliacyjne.

Navitel DS810 i DS1020 – cena i dostępność

Oba urządzenia są już dostępne w sprzedaży. Ceny zostały ustalone na 349 złotych za model DS810 oraz 399 złotych za DS1020. Nowości Navitela można kupić w sklepie producenta oraz w wybranych sklepach z elektroniką.

Gdzie kupić? Navitel DS1020 ok. 399 zł Komputronik Media Expert Zawiera linki afiliacyjne.