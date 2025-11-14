Android Auto i CarPlay w każdym samochodzie. Jest na to sposób

Nowszy samochód nie jest potrzebny, aby mieć dostęp do Android Auto i Apple CarPlay. Wystarczy jedno z urządzeń Navitel.
Android Auto także w starszym samochodzie
Większość producentów samochodów oferuje obecnie obsługę Android Auto i Apple CarPlay. Niekoniecznie zawsze w standardzie, ale jednak jest opcja dołożenia obu wymienionych rozwiązań. Mniej przyjemnie robi się w starszych autach, ale tutaj z pomocą przychodzą firmy trzecie.
Nie brakuje urządzeń, w tym nawet tych dopasowanych wizualnie do deski rozdzielczej, które umożliwiają podłączenie smartfona oraz dostęp do Android Auto i Apple CarPlay. Nowości Navitel nie są więc innowacyjnym produktem, którego dotychczas nie było na rynku. Mimo tego, zaletą dla wielu osób może być przykładowo znana marka i/lub dostępność w dużych sklepach z elektroniką.
Navitel DS810 i DS1020 różnią się od siebie przede wszystkim przekątną ekranu. Pierwszy model ma 8,1 cala, drugi – 10,26 cala. W obu przypadkach dostajemy ekran IPS o rozdzielczości 1600 x 600 pikseli. Za łączność odpowiada Wi-Fi 802.11 ac oraz Bluetooth 4.2 (A2DP). Warto tutaj zaznaczyć, że nie zabrakło bezprzewodowej obsługi Android Auto i Apple CarPlay. Oczywiście można też sięgnąć po kabel z USB-C. Dodatkowo wspierany jest tryb Mirror Cast i AirPlay.
Urządzenia sprzedawane są wraz z kamerą tylną Full HD, która spełnia stopień ochrony IP67 – sensor GC2083, tryb nocny, kąt widzenia 140°. Wypada jeszcze wspomnieć o obecności czujnika G-Sensor (detekcja wstrząsów), a także obsłudze kart pamięci microSD (do 256 GB). Do tego dochodzi wbudowany transmiter FM, a w zestawie znajdziemy uchwyt montażowy.
Obsługa nie powinna stanowić jakiegokolwiek problemu. Ekran jest dotykowy, więc poruszanie się po Android Auto lub Apple CarPlay powinno być wygodne.
Navitel DS810
Navitel DS810 i DS1020 – cena i dostępność
Oba urządzenia są już dostępne w sprzedaży. Ceny zostały ustalone na 349 złotych za model DS810 oraz 399 złotych za DS1020. Nowości Navitela można kupić w sklepie producenta oraz w wybranych sklepach z elektroniką.