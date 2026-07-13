Szukasz przydatnego tabletu? Lenovo ma coś dla Ciebie

Artykuł sponsorowany

Tablety to urządzenia stanowiące doskonały kompromis między smartfonem a komputerem. Pozwalają nie tylko na komfortowe przeglądanie sieci czy oglądanie filmów i seriali na ekranie znacznie większym niż telefon, ale także umożliwiają wygodne wykonywanie pracy biurowej na urządzeniu jeszcze łatwiejszym do transportu niż laptop. Jeśli nadal zastanawiacie się nad wyborem, to w bogatej ofercie marki Lenovo jest sporo interesujących modeli tabletów, wśród których na pewno znajdziecie coś dla siebie.

Na początek coś dla fanów piłki nożnej – Lenovo Idea Tab FIFA World Cup 26™ Edition

Są na sali fani piłki nożnej? To pewnie wiecie już, że Lenovo jest oficjalnym sponsorem Mistrzostw Świata FIFA, odbywających się w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie.

Z tej wyjątkowej okazji Lenovo przygotowało tablet z równie wyjątkowej edycji. Mowa oczywiście o Lenovo Idea Tab FIFA World Cup 26™ Edition. Fani znajdą go w opakowaniu inspirowanym Mistrzostwami Świata FIFA, a w zestawie otrzymają również unikatowe, specjalnie zaprojektowane etui oraz naklejki utrzymane w tym samym stylu, czyli pełne zielonych, piłkarskich akcentów.

Jeśli piłkarskie elementy nie są wystarczającą zachętą, to musicie wiedzieć, że to solidny, uniwersalny tablet, który doskonale sprawdzi się chociażby podczas nauki czy rozrywki. Mamy tu bowiem zarówno wyraźny, 11-calowy ekran IPS o wysokiej rozdzielczości 2.5K z odświeżaniem 90 Hz, jak i system czterech głośników z Dolby Atmos, dzięki którym sprawdzi się on dobrze podczas pracy czy nauki, ale i świetnie nada się do słuchania muzyki, oglądania seriali czy – tematycznie – trwających właśnie meczów.

Sercem tabletu jest procesor MediaTek Dimensity 6300 z 8 GB RAM oraz 256 GB pamięci masowej na pliki użytkownika, natomiast bateria 7040 mAh pozwala na nawet 12 godzin strumieniowego odtwarzania wideo lub aż 14 godzin przeglądania internetu.

Obudowa tabletu została wykonana z aluminium, więc to naprawdę solidny sprzęt, a przy tym ma niespełna 7 mm grubości i waży zaledwie 480 g, co sprawia, że jest wygodny nie tylko gdy leży lub stoi na blacie, ale także gdy trzyma się go w dłoniach. Ważną kwestią jest też, że można rozbudować pamięć i zainstalować kartę pamięci microSD. A kolejną miłą niespodziankę stanowi dołączany do zestawu rysik Lenovo Tab Pen.

Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 to tablet dla tych, którzy nie chcą iść na kompromis

Już sam dopisek Pro w nazwie daje do zrozumienia, że mamy do czynienia z urządzeniem ewidentnie wyżej pozycjonowanym – i rzeczywiście tak jest. Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 to tablet z 13-calowym ekranem IPS o wysokiej rozdzielczości 3.5K (3168×1440 pikseli) z wysoką częstotliwością odświeżania 144 Hz i jasnością do 800 nitów. Takie parametry zapewniają bardzo dużą szczegółowość obrazu i płynne wyświetlanie multimediów.

Większa czytelność wynika również z faktu, że Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 można kupić nie tylko ze standardowym, błyszczącym ekranem, ale również w wariancie z wyświetlaczem pokrytym matowym szkłem. Powłoka ta przypomina papier, co sprawia, że pojawia się na niej znacznie mniej refleksów świetlnych, a ślizg palca czy rysika po tafli ekranu jest jeszcze przyjemniejszy i bardziej precyzyjny, a dodatkowo chroni również wzrok.

Jeśli wybierzecie Lenovo Idea Tab Pro Gen 2, to nie będziecie już narzekać na wydajność. Tę zapewnia procesor Snapdragon 8s Gen 4 sparowany z 12 GB RAM oraz 256 GB szybkiej pamięci wewnętrznej UFS 4.0. Dzięki temu tablet sprosta nie tylko podstawowym, codziennym zadaniom, ale również bardziej wymagającej pracy. Co więcej, także w tym modelu w razie potrzeby pamięć można rozszerzyć o kartę microSD, co nie zdarza się już często w tabletach innych marek.

Świetny ekran i wydajność to niejedyne wyróżniki tego sprzętu. Trudno nie wspomnieć o czterech głośnikach dostrojonych przy współpracy z JBL, obsługujących system dźwięku przestrzennego Dolby Atmos. Urządzenie pracuje na bazie systemu Android 16, a do tego ma masę rozwiązań przygotowanych specjalnie do użytku tabletowego, np. tryb PC, pozwalający na korzystanie z wielu okien aplikacji niczym na komputerze. Energię zapewnia mu duży akumulator o pojemności 10200 mAh, dzięki czemu dotrzyma nam kroku przez bardzo długi czas.

A skoro macie już świetny tablet, to przydałyby się też świetne akcesoria. Żaden problem, Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 jest kompatybilny z precyzyjnym rysikiem Lenovo Tab Pen Plus, który pomoże precyzyjnie sporządzić odręczne notatki. Jeśli wolicie pracować jak na laptopie, to do Idea Tab Pro Gen 2 dobierzcie specjalistyczną klawiaturę z dużym gładzikiem i zintegrowanym etui z podstawką.

Lenovo ThinkTab X11 Gen 1, czyli agent do zadań specjalnych

O ile wyżej omawiany model stanowi bardziej zrównoważoną, uniwersalną propozycję dla wielu użytkowników, o tyle Lenovo ThinkTab X11 to już tablet przeznaczony dla profesjonalistów. Lenovo stworzyło go z myślą o specjalistach z branż takich jak budowlana, transportowa, produkcyjna, magazynowa czy energetyczna. To naprawdę mocne i wytrzymałe urządzenie.

Lenovo ThinkTab X11 został wyposażony w wyświetlacz IPS o przekątnej 10,95 cala, z wysoką rozdzielczością 2.5K, odświeżaniem 90 Hz i jasnością do 800 nitów. Obraz ma być wyraźny w każdych warunkach, a za sprawą specjalnych trybów Wet Touch oraz Glove ekran może być obsługiwany mokrymi dłońmi i w rękawiczkach. A to dopiero pierwsze zalety tego wyjątkowego tabletu.

Komfortową pracę Lenovo ThinkTab X11 zapewnia procesor Snapdragon 7s Gen 3 wspomagany przez 8 GB RAM i 256 GB pamięci masowej UFS 3.0, a akumulator o pojemności 10200 mAh sprawia, że będzie w stanie długo towarzyszyć podczas pracy bez konieczności częstego doładowywania. Lenovo ThinkTab X11 wyróżnia się też wymienną baterią oraz możliwością korzystania wyłącznie z zasilania z ładowarki, bez baterii. To przydatne szczególnie wtedy, gdy jest on na stałe umieszczony w jednym miejscu, na przykład na ladzie w sklepie czy do kontrolowania maszyn w magazynie.

Obudowa spełnia normę pyło- i wodoodporności potwierdzoną klasą IP68, natomiast zgodność ze standardem MIL-STD-810H sprawia, że nie musicie obawiać się także bardziej ekstremalnych warunków, jak chociażby skrajnych temperatur czy wstrząsów. Co więcej, w zestawie z Lenovo ThinkTab X11 jest specjalne, wzmocnione etui Rugged Case, a także rysik Lenovo Tab Pen XE. To czyni go nadzwyczaj praktycznym kompanem np. w podróży albo dla osób, które po prostu potrzebują odpornego tabletu.

A skoro już wymieniam wyjątkowe aspekty tego modelu, to wypada mi wspomnieć jeszcze o dwóch złączach USB-C, które pozwalają jednocześnie ładować tablet i korzystać z dodatkowych akcesoriów. Lenovo ThinkTab X11 wyposażony został też w umiejscowiony na przodzie moduł NFC, co zapewni znacznie szybszy odczyt danych.

Teraz ich zakup jest jeszcze bardziej opłacalny!

To oczywiście nie wszystkie tablety, jakie Lenovo ma aktualnie w ofercie, ale daje nam to przedsmak tego, co jeszcze w niej na was czeka. Coś dla siebie znajdą zarówno mniej i bardziej wymagający użytkownicy, jak i nawet prawdziwi profesjonaliści, którzy oczekują od tabletu czegoś znacznie więcej niż tylko wydajności czy dobrego ekranu.

Na zakończenie pozostała jeszcze jedna, aczkolwiek bardzo ważna i zdecydowanie miła informacja. Do 19 lipca 2026 r. każdy z omawianych w niniejszym materiale tabletów, jak również wiele innych urządzeń Lenovo, można nabyć i skorzystać ze specjalnej promocji Mistrzowski Cashback, zorganizowanej z okazji trwania Mistrzostw Świata FIFA. Dzięki tej ofercie możecie liczyć na zwrot pewnej sumy pieniędzy, która zależna jest od ceny urządzenia. Przykładowo za zakup Lenovo Idea Tab FIFA World Cup 26™ Edition w cenie 999,99 zł można otrzymać 100 zł zwrotu. Regulamin, kalkulator cashbacku i szczegóły oferty dostępne są na stronie akcji.

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Materiał powstał na zlecenie Lenovo Polska