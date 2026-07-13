TikTok usunął ponad 86 milionów kont. Powód nie jest błahy

TikTok na poważnie wziął się za sprzątanie platformy. W pierwszym kwartale 2026 roku z serwisu usunięto ponad 86 milionów kont. Był ku temu ważny powód.

TikTok chce nauczyć użytkowników rozpoznawać treści wygenerowane przez sztuczną inteligencję

Sztuczna inteligencja zalała media społecznościowe, niejednokrotnie wypierając i ograniczając zarobki prawdziwych twórców wartościowych treści. AI staje się też coraz lepsza, przez co trudniej stwierdzić, czy dany materiał jest wygenerowany, czy jednak autentyczny. TikTok zaanonsował szereg nowych działań, które mają pomóc użytkownikom w rozpoznawaniu generowanych treści.

Chińska platforma społecznościowa zaplanowała swoje prace na trzech polach, takich jak:

rozszerzenie programów edukacyjnych dotyczących sztucznej inteligencji i współpracy z ekspertami,

testowanie ulepszonych systemów, których zadaniem jest wykrywanie kont odpowiedzialnych za masową publikację treści AI (warto podkreślić, że TikTok określa je jako spam),

przystąpienie do Komitetu Sterującego C2PA, aby ulepszyć technologię transparentności.

TikTok chce ograniczyć treści AI – stawia na edukację i usuwanie spamu

TikTok planuje edukować użytkowników w taki sposób, aby ci zrozumieli jak działa sztuczna inteligencja oraz korzystali z niej świadomie. Serwis przy współpracy z organizacją NAMLE oraz ekspertem Henrym Ajderem opracował przewodnik odpowiedzialnego wykorzystywania AI. Ponadto w aplikacji pojawi się hub, który pomoże użytkownikom wykrywać wygenerowane treści. Właściciel TikToka wspomina też, że nadal współpracuje z organizacją No Filtr i Raspberry Pi, a ich wspólnie stworzone treści zostały już wyświetlone ponad 200 milionów razy.

TikTok za pomocą specjalnych systemów wykrywania, staje do walki ze spamem. Technologia platformy odpowiada za rozpoznawanie kont, które masowo publikują wygenerowane treści i w ten sposób ograniczają rozwój oryginalnych materiałów. Serwis twierdzi, że regularnie usuwa tego typu materiały oraz profile, a zaledwie w ciągu pierwszego kwartału 2026 roku z TikToka zniknęło ponad 86 milionów fałszywych kont.

Na tym jednak platforma nie poprzestanie, bo w ciągu najbliższych tygodni ma zamiar rozpocząć testy nowych rozwiązań, które pozwolą na skuteczniejsze wykrywanie tego typu kont, szczególnie publikujących treści w kategorii zdrowie, polityka, bieżące wydarzenia czy porady finansowe.

Już dwa lata temu w serwisie wdrożono standard Content Credentials (C2PA), a teraz TikTok – dzięki nawiązaniu dołączeniu do Komitetu Sterującego C2PA – chce pomóc w jego rozwoju i rozpowszechnianiu w całej branży. Dotychczas etykietami C2PA oznaczono ponad 3 miliardy materiałów.

Warto przypomnieć, że w listopadzie 2025 roku TikTok wystartował z testami specjalnego suwaka. Dzięki niemu użytkownicy mogliby wpływać na to, jak dużo wygenerowanych treści wyświetla się w sekcji Dla Ciebie.