Nowy oczyszczacz Xiaomi. Robi to szybciej i dokładniej

Na rynku zadebiutował nowy oczyszczacz powietrza Xiaomi – Mijia Smart Air Purifier 6 Pro, który stanowi duży krok naprzód względem poprzednika, jak i tegorocznego modelu podstawowego. Co takiego w sobie ma?

Xiaomi Mijia Smart Air Purifier 6 Pro oczyszcza powietrze w mgnieniu oka

Ta minimalistyczna, schludna, biała obudowa skrywa w sobie kawał nowoczesnego sprzętu. Niczym najlepsze oczyszczacze powietrza na rynku Xiaomi Mijia Smart Air Purifier 6 Pro skutecznie ma się pozbywać nie tylko zanieczyszczeń, bakterii i wirusów, ale też formaldehydu i nieprzyjemnych zapachów. Wykorzystuje w tym celu 13-warstwowy system filtrujący z dwoma oddzielnymi modułami.

Xiaomi Mijia Smart Air Purifier 6 Pro (źródło: Xiaomi)

W środku znalazło się też miejsce dla mocnego silnika napędzającego dwa wirniki. W efekcie producent jest w stanie pochwalić się wydajnością (CADR) sięgającą 1461 m3/h w przypadku cząstek stałych i 1000 m3/h dla formaldehydu. Dla porównania, jego poprzednik – Xiaomi Smart Air Purifier 5 Pro – cechował się wydajnością, odpowiednio, 1050 m3/h i 720 m3/h.

Tak dobre parametry sprawiają w dodatku, że pełna wymiana powietrza w standardowym pomieszczeniu odbywa się w około 1,5 minuty. Można więc powiedzieć, że efekt jest natychmiastowy.

Xiaomi Mijia Smart Air Purifier 6 Pro (źródło: Xiaomi)

Opisywany model powstał jednak z myślą przede wszystkim o większych obszarach: od 87 do 150 m2. System sześciu czujników na bieżąco monitoruje poziom zanieczyszczeń i stanowi bazę dla automatycznego działania urządzenia. Użytkownik może też skorzystać z wbudowanego wyświetlacza LCD lub aplikacji Mi Home, z którą oczyszczacz ma się bezproblemowo komunikować.

Patrząc na suchą specyfikację, jedynym minusem wydaje się dość duża głośność działania. Nawet w trybie nocnym nowy oczyszczacz powietrza Xiaomi generuje hałas na poziomie 32 dB.

7 Ocena

Ile kosztuje oczyszczacz Xiaomi Mijia Smart Air Purifier 6 Pro?

Oczyszczacz Xiaomi Mijia Smart Air Purifier 6 Pro jest aktualnie dostępny w sprzedaży na rynku chińskim. Został tam wyceniony na 2399 juanów, co po obecnym kursie przekłada się na ~1230 złotych.

Na razie nie padły żadne zapowiedzi dotyczące premiery urządzenia poza Państwem Środka, ale jest to całkiem prawdopodobny scenariusz, jako że podstawowy model Mijia Smart Air Purifier 6 wylądował już na polskim rynku. To nieco mniej zaawansowany sprzęt (przystosowany do pomieszczeń do 50 m2, z 5 czujnikami, 5-warstwowym systemem filtrującym i wydajnością (CADR) na poziomie 443 m3/h), a jego sugerowana cena wynosi 769 złotych.