Makiety nowych składanych smartfonów Samsunga ujawniają ogromne różnice

W sieci pojawiły się zdjęcia makiet trzech nowych składanych smartfonów producenta z Korei Południowej. Dzięki nim widać, jak bardzo Samsung Galaxy Z Fold 8 będzie różnił się od modelu Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide.

Smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8 i Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide będą jak bliźniacy… dwujajowi

Już w marcu 2026 roku w sieci pojawiło się wizualne porównanie Galaxy Z Fold 8 i Galaxy Z Fold 8 Wide na podstawie przedpremierowych renderów obu modeli. Dawało ono jakiś pogląd na to, jak (bardzo) będą się różnić, jednak teraz, dzięki zdjęciom makiet obydwu urządzeń, widać to jeszcze lepiej.

Nie jest przesadą stwierdzenie, że smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8 i Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide będą jak bliźniacy, tylko że dwujajowi, ponieważ poza podobną nazwą (aczkolwiek wciąż nie ma pewności co do nazwy „szerokiego”), przynależnością do tej samej linii produktowej i kilkoma aspektami technicznymi nic więcej ich nie połączy.

Makiety smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8, Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide i Samsung Galaxy Z Flip 8 (źródło: Sonny Dickson | X)

Trzeba też zwrócić uwagę, że choć makiety mogą sugerować, że smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8, Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide i Samsung Galaxy Z Flip 8 będą miały magnesy wbudowane w obudowy, to raczej nie należy się jednak na to nastawiać – jest to mało prawdopodobne.

Ten jeden element nie będzie się rzucał w oczy tak bardzo jak wcześniej

Renomowany informator, posługujący się nickiem Ice Universe, przekazał z kolei, że smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8 będzie miał „ultramały” otwór w ekranie zewnętrznym – „mniejszy niż kiedykolwiek wcześniej”.

Smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8 będzie miał ekran zewnętrzny z otworem na aparat o mniejszej średnicy niż Samsung Galaxy Z Fold 7 (źródło: Ice Universe)

Podobnie mały otwór ma mieć też ekran zewnętrzny, który otrzyma smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8 Wideo. Według informatora „Samsung również dąży do konstrukcji bez otworu”.