Samsung Wallet sprawi, że podróże staną się bezproblemowe

Południowokoreańska marka zaanonsowała nową funkcję w swoim cyfrowym portfelu. Dzięki tej opcji Samsung Wallet ma stać się nieodłącznym towarzyszem podróży i wsparciem dla użytkownika na każdym etapie wyjazdu.

Bezproblemowe podróże dzięki portfelowi Samsung Wallet

W marcu 2026 roku Samsung Wallet otrzymał przydatną funkcję, która pozwala użytkownikom na otwieranie kolejnych drzwi – dosłownie i w przenośni. Poza wybranymi pojazdami aplikacja południowokoreańskiej marki umożliwia też otwieranie domowych drzwi wyposażonych w kompatybilny zamek ze standardem Matter.

Teraz natomiast do grona funkcji Samsung Wallet dołącza sekcja Trips (pol. podróże). Celem tej funkcji jest wsparcie użytkowników w organizacji oraz zarządzaniu danym wyjazdem w jednym miejscu. Trips mają umożliwić zgromadzenie w jednej aplikacji wszystkich wybranych materiałów na temat wyjazdu oraz opracowanie osi czasu dla konkretnej podróży.

Trips w Samsung Wallet – funkcje pomocne w podróży

W praktyce sekcja Trips w cyfrowym portfelu Samsunga pozwoli na zgromadzenie wszystkich planów w jednym miejscu, od początku aż do samego końca – tak, aby nie ominąć żadnej zaplanowanej, zarezerwowanej lub opłaconej atrakcji. Nowa funkcja obejmuje czas i lokalizację, a także rezerwacje lotów, hoteli, wypożyczanie samochodu, bilety na przejazdy autobusami, koleją, park rozrywki, zwiedzanie obiektów czy imprezy sportowe. Ponadto w obrębie każdej sekcji można dodawać osobiste plany i notatki, żeby o niczym nie zapomnieć.

Trips w Samsung Wallet (źródło: Samsung Electronics)

Jak podkreślił Woncheol Chai – wiceprezes wykonawczy i szef zespołu ds. portfela cyfrowego w dziale Mobile eXperience (MX) w Samsung Electronics – wprowadzając aplikację Trips do Samsung Wallet, dajemy użytkownikom Galaxy jedno miejsce, w którym mogą uporządkować szczegóły podróży i być o krok przed innymi. W komunikacie prasowym wspomniano, że Trips to kolejny krok do tego, by aplikacja Samsung Wallet stał się praktycznym towarzyszem codzienności.

Warto przypomnieć, że portfel cyfrowy południowokoreańskiej marki jest chroniony systemem Samsung Knox. Platforma ta obejmuje zarówno szyfrowanie, jak i uwierzytelnianie biometryczne, chroniąc użytkowników sprzętów Galaxy.

Trips w portfelu Samsunga jest już wdrażana na smartfonach Samsung Galaxy zgodnych z najnowszymi wersjami aplikacji. Funkcja udostępniana jest na terenie Korei Południowej, USA oraz Wielkiej Brytanii. Producent nie zdradza, czy i kiedy opcja ta mogłaby pojawić się w Europie.