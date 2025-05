Nowe otwarte słuchawki Baseus. Kuszą specyfikacją

Coraz łatwiej jest kupić otwarte słuchawki bezprzewodowe, pozwalające cieszyć się muzyką bez kabli, a równocześnie nie odcinać się zupełnie od rzeczywistości. Najnowsza propozycja to Baseus MC1 Pro AI. Dlaczego warto na nią zwrócić uwagę? Cóż, powodów jest kilka.

Premiera Baseus MC1 Pro AI – otwarte słuchawki, które mogą się podobać

Baseus MC1 Pro AI to otwarte słuchawki bezprzewodowe, na które modę rozpoczął model Huawei FreeClip. Od tego czasu doczekaliśmy się wielu innych urządzeń tego typu, a opisywana nowinka zapowiada się na jedną z bardziej interesujących propozycji.

Producent twierdzi, że skoncentrował się przede wszystkim na wygodzie użytkowników. Klips na ucho zapewnia ponoć wysoką trwałość (dzięki wykonaniu ze stopu tytanu), a zarazem dobre dopasowanie. Kształt został opracowany na podstawie skanów 10 tysięcy uszu, a konstrukcja pokryta warstwą przyjaznego dla skóry i oddychającego silikonu. Warto wspomnieć, że każda słuchawka waży zaledwie 5 gramów.

A jak z jakością dźwięku?

Kluczowa jest jednak, oczywiście, jakość dźwięku. Tu także model Baseus MC1 Pro AI nie ma się czego wstydzić. Obsługuje bowiem kodek LDAC (do 990 kb/s) i radzi sobie z częstotliwościami z zakresu od 20 do 40000 Hz. Basy nie zejdą więc może niżej niż przeciętnie, ale szczegółowość sopranów powinna stać na wysokim poziomie. Nie jest przy tym tak, że producent zignorował niskie tony – aby o nie zadbać, postarał się o ich specjalne dostrojenie poprzez DSP.

Baseus MC1 Pro AI (fot. Baseus)

Nowe słuchawki oferować mają także efekty przestrzenne – za to z kolei odpowiada autorski algorytm BISA bazujący na sztucznej inteligencji. AI służy w tym modelu także do asystowania i odpowiadania na pytania, między innymi z wykorzystaniem modelu DeepSeek.

Co jeszcze oferują te słuchawki?

Odpowiadając na powyższe pytanie: między innymi redukcję szumu wiatru (do 5 m/s) oraz wycieku dźwięku (poniżej 45,9 dB), zapewniając po pierwsze komfortowe warunki do rozmów telefonicznych, a po drugie – całkiem wysoki poziom prywatności. Technologia Bluetooth 6.0 powinna przekładać się na stabilne połączenie bezprzewodowe, a czas działania sięgający 40 godzin (z etui) to całkiem niezły wynik.

Na koniec jeszcze kilka dodatkowych słów o konstrukcji. Dopełnieniem całości jest bowiem pyło- i wodoszczelność w klasie IP67. Jeśli zaś chodzi o kolory, to do wyboru są trzy: tytanowy, biały i czarny.

Ile kosztują słuchawki Baseus MC1 Pro AI?

Słuchawki Baseus MC1 Pro AI pojawiły się już w chińskich sklepach, gdzie kosztują 429 juanów (równowartość ~220 złotych). Jest całkiem prawdopodobne, że za jakiś czas zadebiutują również w naszych okolicach – podobnie jak podstawowy model Baseus Bowie MC1.