Bardzo tani smartfon znanej marki z modemem 5G i wielką baterią

Zapotrzebowanie na tanie smartfony jest w Polsce duże, o czym świadczy liczba smartfonów do 1000 złotych na sklepowych półkach. W kraju nad Wisłą zadebiutowała kolejna, przystępna cenowo propozycja z kilkoma mocnymi elementami na liście parametrów technicznych.

Honor 400 Smart 5G to tani smartfon z kilkoma mocnymi stronami

Smartfon Honor 400 Smart 5G jest skierowany do klientów, którzy – oprócz niskiej ceny – oczekują długiego czasu pracy. To urządzenie powinno taki zapewnić, ponieważ wyposażono je w akumulator o pojemności aż 6500 mAh, który na dodatek można ładować (dość) szybko, bo z mocą (maksymalnie) 35 W. Co jednak istotne: w zestawie nie ma żadnej ładowarki – trzeba dokupić ją osobno.

Honor 400 Smart 5G (źródło: Orange)

Niewątpliwymi zaletami tego modelu są również obsługa sieci 5G oraz 128 GB pamięci wbudowanej i aparat główny o rozdzielczości 50 Mpix, a także NFC (które w 2025 roku doczekało się aktualizacji do wersji 15). Przydatna na co dzień może być też odporność na pył i wodę, zgodnie z kryteriami klasy IP54.

Smartfon Honor 400 Smart 5G jest jednak tani nie bez powodu. Producent „przyoszczędził” między innymi na wyświetlaczu, który – choć duży, bo 6,77-calowy – opiera się na technologii LCD oraz oferuje rozdzielczość tylko HD+ 1610×720 pikseli.

Honor 400 Smart 5G (źródło: Orange)

Klienci nie mogą mieć również wysokich oczekiwań wobec wydajności, ponieważ za tę kwestię odpowiedzialny jest procesor Qualcomm SM6375 Pro (SM6375 AC) 2,3 GHz wraz z 4 GB RAM. Aparat na przodzie też raczej nie zachwyci swoimi możliwościami, gdyż cechuje go rozdzielczość jedynie 5 Mpix.

Gwoli formalności trzeba jeszcze powiedzieć, że smartfon Honor 400 Smart 5G ma wgrany system Android 15 z nakładką MagicOS 9.0 oraz wymiary 166,89×76,8×8,24 mm i waży 206 gramów.

Za smartfon Honor 400 Smart 5G trzeba zapłacić tylko kilka stówek

Smartfon Honor 400 Smart 5G występuje w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej i złotej. Kupicie go wyłącznie w sieci Orange – za 499 złotych, zarówno na raty (20 po 24,95 złotych), jak i płacąc od razu pełną kwotę.