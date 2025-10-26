Instagram wprowadza funkcję, która była pożądana przez użytkowników

Nowość, która jest właśnie wdrażana w aplikacji Instagram, powinna spodobać się sporej liczbie użytkowników. Otóż otrzymali oni dostęp do historii obejrzanych rolek.

Instagram dodał historię obejrzanych rolek

Zanim Instagram zapewni większą kontrolę nad AI, to przyjrzyjmy się nowej funkcji. Warto podkreślić, że według zapewnień Instagrama to rozwiązanie było pożądane przez wielu użytkowników platformy. Podejrzewam, że jest w tym sporo prawdy, bowiem zarówno mi, jak i moim znajomym, brakowało takiej opcji.

Otóż użytkownicy mogą wreszcie w jednym miejscu sprawdzić historię obejrzanych rolek, aby powrócić do tych ciekawszych, które przykładowo chcą zobaczyć ponownie lub komuś pokazać. Owszem, dotychczas można było zapisać rolkę na specjalnej liście, ale nie zawsze było to optymalne wyjście.

Po przejściu do karty Historia oglądania otrzymujemy informację, że zawiera ona rolki obejrzane przez użytkownika w ciągu ostatnich 30 dni. Jeśli zajdzie taka potrzeba, to wybrane pozycje można usunąć z tej listy. Ponadto dostępny jest zestaw filtrów:

Od najnowszych do najstarszych / Od najstarszych do najnowszych,

Wszystkie daty / Ostatni tydzień / Ostatni miesiąc / Zakres dat,

Wszyscy autorzy lub wyłącznie wskazani przez użytkownika.

źródło: TechCrunch

Funkcja jest już udostępniana wszystkim osobom, zarówno tym preferującym Androida, jak i korzystającym z iOS. Jeśli jeszcze jej nie widzisz, to warto sprawdzić, czy masz zainstalowaną najnowszą wersję aplikacji. Owszem nie jest to ogromna zmiana, ale podejrzewam, że spodoba się miłośnikom spędzania czasu na oglądaniu rolek.

Jak sprawdzić historię obejrzanych rolek na Instagramie?

Skorzystanie z nowości jest banalnie proste. Wystarczy przejść do ustawień profilu, co można zrobić z poziomu widoku konta użytkownika – należy kliknąć na trzy poziome kreski zlokalizowane w prawym górnym rogu.

W kolejnym kroku musimy przejść do sekcji Twoja aktywność, a następnie pozostaje znaleźć pozycję o nazwie Historia oglądania. Przenosi ona do nowego ekranu z historią wszystkich rolek obejrzanych w ciągu ostatnich 30 dni.

Wypada jeszcze wspomnieć, że niedawno mogliśmy usłyszeć o „filmowych” ograniczeniach na Instagramie, a także o testach odświeżonego interfejsu w aplikacji Instagram. Widać, że rozwój aplikacji jest jednym z priorytetów, co oczywiście nie powinno dziwić. Konkurencja w postaci TikToka nie pozwala na odpoczynek.