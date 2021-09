Układy Qualcomm SM6225 i SM6375 – pierwszy dla mas, drugi dla graczy

Rynek mobilnych gier ma się więcej niż dobrze. Etap, na którym na smartfonach uruchamialiśmy proste gry mamy już dawno za nami. Obecne możliwości tego typu urządzeń są na tyle duże, że z powodzeniem zagramy na nich zaawansowane produkcje 3D. W związku z tym, mobilnych graczy nie brakuje i zdaje się, że producenci to widzą. Jednym z nich jest Qualcomm, który podobno pracuje – między innymi – nad SoC SM6375 skierowanym do mniej zamożnych graczy.

Gamingowe smartfony mają się dobrze

Wydawać by się mogło, że topowy smartfon wyposażony w możliwie jak najmocniejsze podzespoły powinien idealnie nadawać się do grania – w końcu mocy z pewnością mu nie zabraknie. Producenci mają jednak swoje zdanie na ten temat i chcąc zagospodarować tę niszę, wprowadzają urządzenia skierowane specjalnie dla graczy, często wyposażone w zestaw unikatowych funkcji.

Nie są to wcale odosobnione przypadki. Mamy na rynku całe brandy, które w swojej ofercie posiadają urządzenia skierowane tylko do maniaków mobilnej rozrywki. Ostatnio pisaliśmy o Nubia Red Magic 6S Pro, który jest najnowszym, tego typu wynalazkiem.

Asus ROG Phone 5 (źródło: Tomasz Szwast / Tabletowo.pl)

Asus to kolejny tego typu przypadek. ROG Phone 5 zbiera dobre recenzje i pomimo swojego gamingowego charakteru, świetnie sprawdzi się jako bardziej cywilne urządzenie. Również Xiaomi pod marką Black Shark i POCO ma swoje smartfony skierowane do graczy. A to przecież nie koniec – również Lenovo ma w swojej ofercie model Legion Phone Duel.

Jak widać konkurencja jest dość spora, a producenci toczą zaciętą walkę o klienta. Poważnym problemem tego typu urządzeń jest zazwyczaj dość wysoka cena. Chcąc zapewnić możliwie jak najlepsze wrażenia, konieczne jest dostarczanie dobrze wyposażonych i bogatych w funkcje urządzeń, a to kosztuje. Wiele wskazuje jednak na to, że niebawem może się to zmienić. A to wszystko za sprawą Qualcomma.

SoC Qualcomm SM6225 – procesor dla mas

Jak podaje WinFuture, Qualcomm pracuje nad nowymi układami, które mają trafić na rynek masowy już niebawem. Qualcomm SM6225 i SM6375 to układy skierowane na rynek tańszych urządzeń. Ten pierwszy ma być typowym, budżetowym SoC skierowanym na rynek masowy. Raport mówi, że SM6225 ma być następcą leciwego, ale nadal obecnego na rynku modelu Snapdragon 665.

Specyfikacja techniczna pozostaje na tą chwilę tajemnicą, ale wiele wskazuje na to, że układ ten będzie w stanie obsłużyć wyświetlacze 90 Hz o rozdzielczości Full HD+. Jednocześnie chip ten nie będzie miał problemów z obsługą co najmniej 6 GB RAM i 128 GB pamięci flash typu UFS 2.2. Procesor ten będzie prawdopodobnie skierowany do budżetowej i średnio niskiej półki.

SoC Qualcomm SM6375 – gamingowy i tani

Zdecydowanie ciekawiej zapowiada się SM6375. Według informacji, ma to być ukłon w stronę mobilnych graczy. Układ ten jest projektowany z myślą o zastosowaniach gamingowych, jednocześnie będąc przystępnym cenowo. Mówi się, że będzie to 8-rdzeniowy procesor integrujący w sobie modem 5G. Projekt jest dość zaawansowany i jest już testowany w czterech konfiguracjach różniących się od siebie taktowaniem procesora:

4x Złote rdzenie 2,5 GHz + 4x Srebrne rdzenie 2,2 GHz

4x Złote rdzenie 2,3 GHz + 4x Srebrne rdzenie 2,1 GHz

4x Złote rdzenie 2,2 GHz + 4x Srebrne rdzenie 2,0 GHz

4x Złote rdzenie 2,1 GHz + 4x Srebrne rdzenie 1,8 GHz

Z kolei GPU tych układów pracuje z częstotliwością 800 MHz, 940 MHz lub 960 MHz. Co ciekawe, najwydajniejszy z wariantów będzie w stanie obsłużyć wyświetlacze o odświeżaniu 144 Hz – nie ma zatem wątpliwości, że będzie się on idealnie nadawał do smartfona przeznaczonego do gier.

Kiedy premiera?

Niestety, informatorzy nie zdradzają planowanej daty prezentacji nowych układów. Wiadomo, że testy platform deweloperskich z tymi chipami mamy już za sobą, co może oznaczać, że procesory są już prawie gotowe do wdrożenia w pierwszych urządzeniach.

Zważając na to, że przytoczone informacje pochodzą sprzed co najmniej dwóch miesięcy, możliwe że premiera SM6225 i SM6375 jest bliżej niż nam się wydaje. Układy te mają być produkowane w fabrykach TSMC, która niedawno uruchomiła kolejną produkcję dla Qualcomma – niestety, nie wiemy czy mowa o opisywanych procesorach. Niemniej, z pewnością warto obserwować to, co amerykański producent szykuje. Nowy, tani procesor dla graczy może nie tylko jeszcze bardziej napędzić ten segment urządzeń, ale przede wszystkim zrobić go nieco przystępniejszym cenowo.