NFC płatność zegarek Amazfit
fot. Wojciech Kulik | Tabletowo.pl
Zbliżeniowe płatności będą wygodniejsze. Nowe NFC już jest

Wojciech Kulik·
Dzięki NFC możemy wygodnie płacić zbliżeniowo, parować urządzenia poprzez zetknięcie ich ze sobą czy też otwierać zamki bez konieczności korzystania ze standardowych kluczy. Zapowiedziana w czerwcu 2025 roku najnowsza wersja NFC (Release 15) została oficjalnie udostępniona w październiku i lada moment sprawi, że technologia ta stanie się zdecydowanie wygodniejsza na co dzień.

NFC (Release 15) z większym zasięgiem działania

Do tej pory technologia NFC działała w zasięgu 5 mm. Przez to nadajnik musiał właściwie zetknąć się z czytnikiem, aby przekazać sygnał. Wraz z wersją 15 limit ten ulega poluzowaniu i możliwe stanie się nawiązywanie połączenia przy odległości wynoszącej 2 cm. Powinno to znacząco zwiększyć komfort użytkowania, nie wpływając przy tym negatywnie na bezpieczeństwo tego rozwiązania.

Gorsza wiadomość jest taka, że aktualnie posiadane przez nas urządzenia – smartwatche, smartfony czy inteligentne pierścienie – nie pozwolą doświadczyć tej korzyści. Dobra z kolei – że już wystartował proces certyfikacji i sprzęt zgodny z nowym standardem już za kilka miesięcy powinien zacząć pojawiać się na rynku.

Spodziewamy się, że wśród urządzeń zgodnych ze standardem NFC (Release 15) już niebawem pojawią się smartfony i zegarki, jak również akcesoria smart home, takie jak inteligentne zamki. Wśród firm szczególnie mocno zaangażowanych w rozwój tej technologii znajdują się Apple, Google, Huawei i Sony – można więc oczekiwać, że to ich urządzenia zyskają to najszybciej.

Technologia NFC zyska na praktyczności

W oficjalnej notce prasowej zespół rozwijający technologię NFC wyraził przekonanie, że Release 15 pozwoli na popularyzację takich rozwiązań, jak inteligentne klucze i zamki – przez to bowiem, że nie będą wymagać aż tak dużej precyzji jak obecnie, staną się wygodniejsze w codziennym użytkowaniu.

Aha, nie jest to żadne zaskoczenie, ale mimo to wypada podkreślić, że urządzenia zgodne z nowym standardem będą wstecznie kompatybilne. Oznacza to, że – przykładowo – smartfonem obsługującym NFC (Release 15) będzie można zapłacić też przy użycia terminalu starszej generacji, tyle że dystans wyniesie wówczas maksymalnie 5 mm.

Wojciech Kulik
Redaktor
Entuzjastyczny krytyk i krytykujący entuzjasta nowych technologii. Dostrzega ich potencjał, nie będąc ślepym na zagrożenia – jednym i drugim dzieli się z Czytelnikami od 2010 roku. Wcześniej na łamach serwisów benchmark.pl, WP Tech czy dobreprogramy, a od 2024 roku jako redaktor Tabletowo.pl. Twierdzi, że we wszystkim najważniejszy jest umiar (no, może poza kawą i czekoladą).

