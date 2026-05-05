Czasem 11 > 80. Dowodem nowe smartfony Honora

W Chinach – bez większego rozgłosu – zadebiutowały dwa nowe smartfony z serii Honor Play. Reprezentują pogranicze niskiej i średniej półki cenowej i są kierowane do użytkowników, którzy nie mają wygórowanych wymagań, lecz oczekują długiego czasu pracy i przyzwoitej płynności w codziennych zadaniach.

Honor Play 11 Plus to uboższy krewniak smartfona Honor 600 Lite

Pierwszą z nowości jest Honor Play 11 Plus wyposażony w 6,6-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 2600×1200 pikseli. To naprawdę niezłe parametry, choć największe wrażenie robi maksymalna jasność na poziomie aż 6500 nitów. Nie ma więc opcji, by słońce skutecznie uniemożliwiało komfortowe korzystanie z tego telefonu.

Podstawę specyfikacji stanowią: procesor MediaTek Dimensity 6500 Elite, 8 GB RAM, 256 GB pamięci masowej oraz akumulator o pojemności 7000 mAh. Ten ostatni obiecuje długi czas pracy. Warto też wspomnieć o obsłudze szybkiego ładowania z mocą 45 W.

Smartfon Honor Play 11 Plus ma też aparat 50 Mpix (f/1.8) z tyłu oraz kamerkę 8 Mpix (f/2.0) do selfie, oferuje łączność 5G, Wi-Fi, Bluetooth 6.0 i NFC, a całość uzupełnia system Android 16 z nakładką MagicOS 10. Wymiary telefonu to 157,43 × 75,35 × 7,34 mm, a waga wynosi 185 g. Urządzenie cechuje się też pyło- i wodoszczelnością w klasie IP66.

Honor Play 11 Plus (źródło: Honor)

Z wyglądu do złudzenia przypomina smartfon Honor 600 Lite, który miałem okazję testować. Ma zresztą dokładnie taki sam wyświetlacz. Pozostałe elementy specyfikacji są tu jednak wyraźnie słabsze (poza pojemniejszym akumulatorem), więc ostatecznie można go nazwać uboższym krewnym. Dzięki temu jednak udało się zredukować cenę – wynosi ona 2199 juanów, co po obecnym kursie przekłada się na ~1170 złotych.

Zadebiutował też smartfon Honor Play 80 Plus

Wraz z wyżej opisanym modelem do sprzedaży trafił Honor Play 80 Plus, który dołącza do wypuszczonych w kwietniu smartfonów Honor Play 80 i Honor Play 80 Pro. Bliżej mu do tego drugiego.

Został wyposażony w 6,61-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości 1604×720 pikseli, częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności dochodzącej do 1010 nitów. Sercem smartfona jest procesor Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4, z którym współpracuje maksymalnie 8 GB RAM i 256 GB pamięci masowej, a listę bebechów uzupełnia akumulator o nieprzeciętnie dużej pojemności: 7500 mAh (z obsługą szybkiego ładowania o mocy 45 W).

Honor Play 80 Plus (źródło: Honor / Tabletowo.pl)

Aparat z tyłu to sensor 13 Mpix (f/1.8), z przodu zaś zainstalowano kamerkę 5 Mpix (f/2.2) – wszystko to razem daje jasno do zrozumienia, że mamy do czynienia ze smartfonem kierowanym do osób o bardzo niskich oczekiwaniach. Całość domyka konstrukcja o wymiarach 163,9 × 75,9 × 8,29 mm, wadze 205 g i odporności w klasie IP64.

Ceny smartfona Honor Play 80 Plus kształtują się następująco:

6/128 GB – 1699 juanów (~905 złotych),

8/128 GB – 1799 juanów (~960 złotych),

6/256 GB – 1899 juanów (~1010 złotych),

8/256 GB – 2099 juanów (~1115 złotych).

Na razie nic nie wiadomo na temat ewentualnej dostępności tych urządzeń w Polsce. Raczej jednak nie nastawiałbym się na taki scenariusz.