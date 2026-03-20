Bardzo tani pancerny smartfon. Cena może Cię zdziwić

Blackview BV4800 Pro udowadnia, że pancerny smartfon nie musi być drogi – jego zakup nie będzie wiązał się z dużym wydatkiem. Trzeba mieć jednak świadomość jego słabszych stron, aczkolwiek w kwestii odporności producent nie poszedł na żadne kompromisy.
Choć z uwagi na bardzo przystępną cenę producent musiał iść na istotne kompromisy, to nie w przypadku odporności, która jest kluczowym aspektem w urządzeniu tego typu. Pancerny smartfon Blackview BV4800 Pro, dzięki mocnej obudowie, cechuje się odpornością na pył i wodę, zgodną z kryteriami klas IP68 i IP69K, a także standardu MIL-STD-810H.
Jest to zatem sprzęt, mogący być towarzyszem pracy w warunkach, które dla „klasycznych” smartfonów bywają nawet zabójcze. Szczególnie że – według deklaracji producenta – można obsługiwać go również w rękawiczkach. Do dyspozycji jest też dodatkowy przycisk na boku, do którego można przypisać różną akcję, na przykład włączenie latarki lub aparatu czy uruchomienie nagrywania dźwięku.
Smartfon Blackview BV4800 Pro daje dostęp do oferowanych przez siebie funkcji za pośrednictwem 6,56-calowego wyświetlacza IPS o rozdzielczości (tylko) HD+ 1612×720 pikseli (269 ppi), który chroni szkło Corning Gorilla Glass 5. generacji. Warto wiedzieć, że ekran odświeża obraz z częstotliwością jedynie 60 Hz, co w 2026 roku jest dużą wadą (choć do zrozumienia w takiej cenie).
Osoby, które zdecydują się na zakup tego modelu, nie powinny mieć też dużych oczekiwań wobec jego wydajności, ponieważ producent zastosował w nim procesor Unisoc T606 (12 nm) i tylko 4 GB RAM LPDDR4X, choć pamięć operacyjną można zwiększyć o 8 GB kosztem pamięci wbudowanej (eMMC), której jest 128 GB. Tę ostatnią też da się rozszerzyć – za pomocą karty microSD o pojemności do 1 TB, na którą producent przewidział osobny slot obok dwóch slotów na karty SIM w formacie nano.
Pancerny smartfon Blackview BV4800 Pro oferuje również 16 Mpix aparat na tyle i 8 Mpix na przodzie oraz moduł NFC do płatności z użyciem Google Pay. Urządzenie ma fabrycznie wgrany system Android 15 z nakładką DokeOS 4.2, a jego zasilaniem zajmie się akumulator o pojemności 5180 mAh, który może posłużyć jako powerbank dzięki obsłudze przewodowego ładowania zwrotnego o mocy 5 W.
Wypada też wspomnieć, że smartfon Blackview BV4800 Pro ma wymiary 174,7×81,5×13,5 mm i waży 285 gramów.
Cenę tego modelu ustalono w Polsce na 599 złotych. Jest on dostępny w trzech wersjach kolorystycznych (czarnej, czarno-pomarańczowej i czarno-zielonej) w sklepach Media Expert, Neonet, avans.pl i electro.pl.
