Bardzo tani pancerny smartfon. Cena może Cię zdziwić

Blackview BV4800 Pro udowadnia, że pancerny smartfon nie musi być drogi – jego zakup nie będzie wiązał się z dużym wydatkiem. Trzeba mieć jednak świadomość jego słabszych stron, aczkolwiek w kwestii odporności producent nie poszedł na żadne kompromisy.

Blackview BV4800 Pro to pancerny smartfon w przystępnej cenie

Choć z uwagi na bardzo przystępną cenę producent musiał iść na istotne kompromisy, to nie w przypadku odporności, która jest kluczowym aspektem w urządzeniu tego typu. Pancerny smartfon Blackview BV4800 Pro, dzięki mocnej obudowie, cechuje się odpornością na pył i wodę, zgodną z kryteriami klas IP68 i IP69K, a także standardu MIL-STD-810H.

Jest to zatem sprzęt, mogący być towarzyszem pracy w warunkach, które dla „klasycznych” smartfonów bywają nawet zabójcze. Szczególnie że – według deklaracji producenta – można obsługiwać go również w rękawiczkach. Do dyspozycji jest też dodatkowy przycisk na boku, do którego można przypisać różną akcję, na przykład włączenie latarki lub aparatu czy uruchomienie nagrywania dźwięku.

Blackview BV4800 Pro (źródło: Blackview)

Smartfon Blackview BV4800 Pro daje dostęp do oferowanych przez siebie funkcji za pośrednictwem 6,56-calowego wyświetlacza IPS o rozdzielczości (tylko) HD+ 1612×720 pikseli (269 ppi), który chroni szkło Corning Gorilla Glass 5. generacji. Warto wiedzieć, że ekran odświeża obraz z częstotliwością jedynie 60 Hz, co w 2026 roku jest dużą wadą (choć do zrozumienia w takiej cenie).

Osoby, które zdecydują się na zakup tego modelu, nie powinny mieć też dużych oczekiwań wobec jego wydajności, ponieważ producent zastosował w nim procesor Unisoc T606 (12 nm) i tylko 4 GB RAM LPDDR4X, choć pamięć operacyjną można zwiększyć o 8 GB kosztem pamięci wbudowanej (eMMC), której jest 128 GB. Tę ostatnią też da się rozszerzyć – za pomocą karty microSD o pojemności do 1 TB, na którą producent przewidział osobny slot obok dwóch slotów na karty SIM w formacie nano.

Pancerny smartfon Blackview BV4800 Pro oferuje również 16 Mpix aparat na tyle i 8 Mpix na przodzie oraz moduł NFC do płatności z użyciem Google Pay. Urządzenie ma fabrycznie wgrany system Android 15 z nakładką DokeOS 4.2, a jego zasilaniem zajmie się akumulator o pojemności 5180 mAh, który może posłużyć jako powerbank dzięki obsłudze przewodowego ładowania zwrotnego o mocy 5 W.

Wypada też wspomnieć, że smartfon Blackview BV4800 Pro ma wymiary 174,7×81,5×13,5 mm i waży 285 gramów.

Blackview BV4800 Pro to tani pancerny smartfon

Cenę tego modelu ustalono w Polsce na 599 złotych. Jest on dostępny w trzech wersjach kolorystycznych (czarnej, czarno-pomarańczowej i czarno-zielonej) w sklepach Media Expert, Neonet, avans.pl i electro.pl.

Gdzie kupić? Blackview BV4800 Pro ok. 599 zł Media Expert Zawiera linki afiliacyjne.

Przy okazji warto przypomnieć, że niedawno do sprzedaży w Polsce trafił inny pancerny smartfon – Blackview Fort 100, który kosztuje niespełna 800 złotych. Jeśli natomiast szukacie modelu z naprawdę dużym akumulatorem – o pojemności nawet 20000 mAh, spójrzcie na serię Blackview Xplore.