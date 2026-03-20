Apple królem świata. Samsung ma sporo do nadrobienia

Dane, zgromadzone przez Counterpoint Research, nie pozostawiają złudzeń – Apple ma dominującą pozycję na rynku, a Samsung najbardziej liczy się tam, gdzie… liczą się pieniądze.

Smartfony Apple zdominowały świat

Counterpoint Research ujawniło, które modele smartfonów były dostarczane w największych ilościach w poszczególnych regionach na całym świecie w 2025 roku. Widać tutaj dominację Apple – w aż czterech na sześć przypadków.

To właśnie modele smartfonów Apple zostały dostarczone w największych ilościach w Ameryce Północnej, Europie, Chinach i Azji Pacyficznej (bez uwzględniania Chin). Na Stary Kontynent trafiło najwięcej sztuk modeli iPhone 16, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max i iPhone 17. W TOP 5 znalazł się tylko jeden smartfon Samsunga – Galaxy S25.

Podobnie było w Stanach Zjednoczonych, gdzie 4 na 5 miejsc przypadło iPhone’om (kolejno iPhone 16, iPhone 17 Pro Max, iPhone 16 Pro Max i iPhone 16 Pro), a piąta lokata budżetowemu Samsungowi Galaxy A16 5G (głównie za sprawą ofert na kartę). Z kolei w Azji widać całkowitą dominację Apple – 5 na 5 smartfonów to iPhone’y.

Tutaj warto zauważyć, że w 2025 roku do Azji Pacyficznej trafiła połowa wszystkich smartfonów, więc sukces Apple jest tym bardziej spektakularny. Szczególnie że jednym z modeli w TOP 5 jest iPhone 16e, wobec którego padło wiele słów krytyki.

Smartfony Samsunga częściej kupowane są w biedniejszych regionach

Zdecydowanie bardziej niebiesko (to kolor przypisany przez Counterpoint Research Samsungowi) jest na wykresach, przedstawiających sytuację w regionach złożonych z biedniejszych krajów. Do Ameryki Łacińskiej najczęściej trafiały modele Galaxy A06, Galaxy A16, Galaxy A15, Redmi 14C i Motorola Moto G05, natomiast do Afryki i na Bliski Wschód Samsung Galaxy A16, Tecno Camon 40, Redmi 14C, Tecno Pop 9 i Samsung Galaxy A06.

Wykresy pokazujące, jakie modele smartfonów zostały dostarczone w największych ilościach w 2025 roku w Ameryce Północnej, Ameryce Łacińskiej, Europie, Chinach, Azji Pacyficznej (bez Chin) oraz Afryce i na Bliskim Wschodzie (źródło: Counterpoint Research)

Mimo że w tych dwóch regionach Samsung poradził sobie lepiej, to wciąż nie zdołał zdominować ich jak Apple we wcześniej przywołanych przypadkach. Counterpoint zwraca też uwagę, że do Ameryki Łacińskiej oraz Afryki i na Bliski Wschód najczęściej trafiały smartfony, które nie obsługują 5G (stanowiły ponad 60% całkowitego wolumenu), co uwydatnia przepaść, dzielącą te regiony od Ameryki Północnej, Europy i Azji Pacyficznej – obok tego, że oba TOP 5 składają się wyłącznie z budżetowych modeli.