Pancerny smartfon, który nie rozsadza kieszeni? To nie koniec jego zalet

„Za co lubisz swój smartfon?” – odpowiedź na to pytanie zazwyczaj ogranicza się do kilku cech godnych pochwały. Blackview pokazało właśnie urządzenie, które ma całą garść zalet.

Specyfikacja Blackview Fort 100

Listę pochwał nad nowym smartfonem Blackview najłatwiej otworzyć opisem wyglądu urządzenia. Po pierwsze, producent nie zdecydował się wyłącznie na wszechobecną czerń i siermiężne detale. Zarówno w czarnym, jak i srebrnym wariancie, mamy wzmocnione narożniki urządzenia i grubą, wystającą ramkę, ale w tym drugim przypadku tył ozdobiono pomarańczowymi akcentami, a dodatkowe linie i załamania kojarzą się bardziej ze smartfonem dla graczy niż „pancerniakiem” dla fanów przygód poza domem.

Choć zdanie temu użyłem słowa „gruby”, to pochwalić należy również gabaryty. Fort 100 mierzy bowiem 174,5 x 83 x 10,7 mm i waży przy tym 245 g, co oznacza, że jest tylko nieznacznie większy od typowego, dużego smartfona (niektórzy reprezentanci w kategorii wzmocnionych urządzeń potrafią mieć dwa razy większą grubość i ważyć ponad 300 g).

Wymiary nie wpłynęły negatywnie na odporność smartfona – spełnia on bowiem standardy wodoszczelności IP68/IP69K oraz normę MIL-STD-810H w zakresie ochrony przed wstrząsami i upadkami. Niestraszna mu zatem budowa, wspinaczka w górach czy survivalowy wypad.

Blackview Fort 100 (źródło: Blackview)

A co z oprogramowaniem? Blackview Fort 100 działa pod kontrolą Androida 16 i nakładki DokeOS 5.0. Jej częścią jest Doke AI 2.0 – zbiór funkcji opartych na AI, które mają pomagać właścicielowi w codziennych zadaniach. Producent wymienia m.in. sterowanie głosem, algorytmy do edycji zdjęć czy tworzenie wideo i muzyki. Przy zakupie urządzenia dostępny jest 30-dniowy okres próbny.

Blackview Fort 100 (źródło: Blackview)

Czy Fort 100 ma słabe strony?

Cóż, gdyby nowy smartfon Blackview byłby idealny, to musiałby nie istnieć – perfekcja w branży zdarza się bowiem rzadko. Powiedzmy zatem, że budżetowe parametry techniczne Fort 100 mogą być dla niektórych osób wadą. Mamy tu bowiem 6,56-calowy ekran IPS o rozdzielczości HD+ i maksymalną częstotliwością odświeżania 90 Hz. Do tego układ mobilny MediaTek Helio G81, 8 GB RAM-u z opcją wirtualnego rozszerzenia do 24 GB, pamięć wewnętrza 128 GB i wejście na karty microSD do 2 TB – widać, że producentowi nie zależało na biciu rekordów na budżetowej półce.

Dodajmy do tego aparat 16 Mpix z tyłu i 13 Mpix z przodu oraz akumulator o pojemnności 5000 mAh z szybkim ładowaniem o mocy 18 W oraz zestaw modułów Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, GPS, NFC oraz brak 5G i widać jak na dłoni, że sprzęt miał być bardziej wytrzymałym towarzyszem niż wydajnym mistrzem fotografii.

Nie ma jednak tego złego, co by na dobre nie wyszło. Blackview Fort 100 jest już dostępny w sklepie MediaExpert a urządzenie wyceniono na 771 złotych – zakup smartfona nie będzie zatem mocnym ciosem w Wasze oszczędności.