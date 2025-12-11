Banki ostrzegają. Przestępcy mają nową metodę na kradzież pieniędzy

Oszuści znaleźli kolejną metodę, aby uśpić Twoją czujność. Znane banki ostrzegają, a jeden z nich wprowadza nową funkcję bezpieczeństwa, dzięki której ochronisz swoje środki.

PKO Bank Polski ostrzega swoich klientów przed nową metodą oszustów

Popularna w Polsce instytucja finansowa ostrzega swoich klientów. PKO BP opublikował ważny komunikat opisujący nowy sposób działania przestępców. Okazuje się, że oszuści z pomocą sztucznej inteligencji tworzą fałszywe legitymacje bankowe, a następnie próbują zdobyć zaufanie klienta i wyłudzić pieniądze.

PKO Bank Polski przekazał jak najczęściej przebiega taka próba wyłudzenia. Wpierw przestępca próbuje telefonicznie skontaktować się z klientem, aby podczas rozmowy przekazać informacje na temat zaciągnięcia pożyczki. Następnie podejmowany jest kolejny kontakt od osoby podającej się za pracownika banku, który oferuje pomoc w zabezpieczeniu konta. Aby uwiarygodnić sytuację mailowo lub SMS-em otrzymujesz legitymację bankową. Co ważne, PKO BP podkreśla, że prawdziwi pracownicy nigdy w ten sposób nie udostępniają legitymacji czy wizytówek. Ostatnim krokiem przestępców jest zachęcenie klienta do pobrania aplikacji zdalnego pulpitu. Oszust w ten sposób wyłudza Twoje dane lub też namawia do przelania pieniędzy na „konto techniczne”.

Pozostaje więc pytanie – co zrobić, jeśli skontaktował się z Tobą oszust? Przede wszystkim zachowaj spokój i czujność, nie podawaj żadnych poufnych informacji, w tym pełnych danych osobowych, danych do logowania, kodów Blik czy danych z kart płatniczych. Nie pobieraj ani nie instaluj żadnych aplikacji zalecanych przez rozmówcę. PKO Bank Polski podkreśla też, że możesz szybko zweryfikować pracownika banku za pośrednictwem serwisu internetowego lub w aplikacji IKO.

mBank ma nowy sposób zabezpieczenia środków przed oszustami

Jak wspomniał portal Cashless, przed podobnymi atakami ostrzega także mBank. Warto wiedzieć, że wygenerowane przez AI legitymacje pracownika banku mogą zawierać prawdziwe dane, a – co za tym idzie – weryfikacja przez infolinię staje się nieskuteczna.

mBank opublikował również badania przeprowadzone przez ARC Rynek i Opinie z listopada 2025 roku – wykonano je na próbie ponad tysiąca osób w wieku od 18 do 70 roku życia. Wynika z nich, że aż 87% pytanych miało styczność z próbą wyłudzenia pieniędzy, a aż 11% z nich straciło w ten sposób środki. Okazuje się, iż u 22% z nich strata pieniędzy przekraczała 2 tysiące złotych.

Dlatego też mBank postanowił wprowadzić nową funkcję pod nazwą Włącz blokadę transakcji w aplikacji mobilnej. Dzięki temu klient może łatwo zablokować możliwość dokonywania transakcji, płatności Blikiem i kartą, a także wypłaty gotówki. Jednocześnie właściciel konta ma dostęp do konta, a zaplanowane wcześniej transakcje zostaną zrealizowane. Nowa funkcja ma być metodą dla tych osób, u których np. w trakcie rozmowy telefonicznej pojawi się cień wątpliwości co do rozmówcy.

Pamiętaj, aby podczas każdej rozmowy zachować spokój i czujność. Warto mieć też na uwadze, że przestępcy nie działają tylko w obrębie banków, a w ostatnim czasie pojawiło się m.in. oszustwo na automat paczkowy DPD. O oszustwach ostrzega też Poczta Polska.