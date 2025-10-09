Uważaj na tę wiadomość! Poczta Polska ostrzega przed oszustwem

Poczta Polska poinformowała o kolejnej kampanii oszustw internetowych. Celem przestępców jest zainfekowanie komputera, zdobycie danych użytkownika lub nawet przejęcie konta bankowego należącego do ofiary.

Poczta Polska ostrzega przed fałszywą wiadomością e-mail

Kampania wymierzona jest głównie w Polaków, ale także w obcokrajowców przebywających w Polsce. Cyberprzestępcy wykorzystują odpowiednio spreparowaną wiadomość e-mail, która ma wprowadzić w błąd nieświadomego użytkownika. Zanim przejdę dalej, dodam jeszcze, że zdecydowanie warto o omawianej akcji poinformować najbliższych.

Otóż tytuł e-maila zazwyczaj brzmi „Twoja paczka oczekuje”, aczkolwiek należy nastawić się, że nazwa z czasem może być modyfikowana. Z kolei w treści podawana jest informacja o rzekomej konieczności uregulowania należności, aby w ten sposób możliwe było dostarczenie przesyłki. Wiadomość zawiera jeszcze link, którego kliknięcie może finalnie zakończyć się infekcją komputera, wyciekiem danych lub przejęciem konta bankowego.

Poczta Polska wyraźnie zaznacza, że w rzeczywistości żadna z tego typu wiadomości nie jest prawdziwa. Linki, które często mogą przypominać faktyczne adresy serwisów Poczty Polskiej, prowadzą do specjalnie przygotowanych stron, mających wprowadzić użytkownika w błąd. Wypada dodać, że wspomniane adresy są regularnie umieszczane na liście ostrzeżeń CERT Polska.

(źródło: Poczta Polska)

Należy też wiedzieć, że Poczta Polska nigdy nie wysyła linków do pobrania etykiet przesyłek, a także nie żąda opłat poprzez e-maile. Natomiast prawidłowe adresy do śledzenia przesyłek są następujące: pocztex.pl/sledzenie-przesylek lub emonitoring.poczta-polska.pl.

Warto reagować na podejrzane wiadomości e-mail

Jeśli otrzymana wiadomość wygląda nietypowo i mamy podejrzenia dotyczące próby oszustwa, warto taki incydent zgłosić do zespołu CERT. Można to zrobić za pomocą wiadomości e-mail, wysłanej na adres [email protected] lub ewentualnie sięgnąć po ogólnopolski formularz na stronie incydent.cert.pl.

(źródło: Poczta Polska)

W oszustwach, które polegają na wysyłaniu fałszywych wiadomości, najlepszą ochroną jest zachowanie czujności. Cokolwiek, co wzbudza podejrzenia, powinno od razu być alarmem dla użytkownika. Dobrą opcją jest również spytanie znajomego, który posiada większą wiedzę lub poszukanie informacji w internecie. Naprawdę nie trzeba od razu reagować na otrzymanego e-maila. Można poczekać do momentu, gdy będziemy pewni, że pochodzi on od prawdziwego nadawcy.

Warto wspomnieć, że Poczta Polska ma nowy pomysł na brak awizo. Niedawno dowiedzieliśmy się także, że Poczta Polska chce być bardziej nowoczesna.