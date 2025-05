Takiego oszustwa jeszcze nie było. Wygląda wiarygodnie

Przestępcy nieustannie wymyślają kolejne schematy oszustwa. Równocześnie cały czas wykorzystują już znane, lecz wciąż bardzo skuteczne metody. Nowe oszustwo jest jednak na tyle oryginalne, że może być przekonujące.

Nowy rodzaj oszustwa – na automat paczkowy DPD

Oszustwo „na kuriera” jest już tak stare, że nikt nie powinien się na nie nabrać. W końcu nie raz i nie dwa media różnych rodzajów przestrzegały, że wiadomość o konieczności dopłacenia za dostawę oczekującej paczki to wierutna bzdura. Niestety, takie SMS-y cały czas są rozsyłane i najwyraźniej są skuteczne, skoro przestępcy nie zrezygnowali z łapania ofiar na to oszustwo.

Oszuści wymyślili jednak nowy sposób, jak nabrać ludzi, wykorzystując znaną markę. Tym razem nie informują o rzekomo oczekującej na dostawę paczce – zamiast tego twierdzą, że kurier DPD nie był w stanie dostarczyć paczki do automatu paczkowego i w związku z tym konieczne jest wybranie innej metody dostawy lub ustalenie nowego terminu.

DPD: Witam, podczas dostawy kurier nie był w stanie dostarczyć paczki do automatu. Prosimy wybrać inną metodę dostawy lub ustalić nowy termin. Dziękujemy za wyrozumiałość i współpracę.

Do wiadomości dołączony jest link – w przypadku naszego kolegi Kacpra, który otrzymał taką oszukańczą wiadomość na swojego iPhone’a, brzmiał on https://dpd-new.rayyule.com. Aktualnie po wpisaniu go do przeglądarki następuje przekierowanie do wyszukiwarki Google, więc musiał zostać „zneutralizowany”, ale oszuści wciąż mogą wysyłać podobne wiadomości z innymi linkami.

Są też bardzo sprytni, ponieważ Apple może uniemożliwić kliknięcie w linki w wiadomościach (sprawia, że są one nieaktywne), dlatego oszuści instruują swoje potencjalne ofiary, żeby skopiowały link do przeglądarki Safari i otworzyły go, jeśli nie mogą po prostu kliknąć go i otworzyć w wiadomości iMessage.

Oszustwo na automat paczkowy DPD jest sprytne, ale nie pozbawione „czerwonych flag”

Choć sama wiadomość może wydawać się wiarygodna, szczególnie w czasach, gdy większość mieszkańców Polski bardzo często korzysta z dostawy do automatów paczkowych, przekierowanie do strony, która nie jest oparta na domenie dpd.com lub dpd.com.pl, powinna zapalić czerwoną lampkę. Drugą natomiast powinien nadawca – w przypadku naszego kolegi był nim [email protected], więc wyjątkowo niewiarygodny.

Może się jednak zdarzyć, że kurier faktycznie nie będzie w stanie dostarczyć paczki do wybranego automatu paczkowego. W takiej sytuacji może podjąć próbę następnego dnia lub zostawić przesyłkę w innym automacie albo punkcie odbioru w pobliżu. Może również zadzwonić do odbiorcy, aby ustalić sposób dostawy. W ostateczności paczka jest zwracana do nadawcy, jeśli nie uda się jej dostarczyć przez dłuższy czas.

W razie wątpliwości należy skontaktować się z infolinią DPD pod numerem 801 400 373 lub 22 577 55 55 i pod żadnym pozorem nie klikać w linki, otrzymane w wiadomości od podejrzanego nadawcy (w przypadku e-maili nadawcą zawsze jest Kurier DPD, a jego adres to [email protected] – pod X może kryć się różna cyfra).