Ważny komunikat dla klientów Banku Millennium. To dobra wiadomość

Znany bank informuje swoich klientów o przedłużeniu istotnej usługi. Posiadacze kart płatniczych wydanych przez Bank Millennium nadal mogą korzystać z tych popularnych maszyn.

Popularny bank skierował istotny komunikat do swoich klientów

Bank Millennium przesyła do swoich klientów istotną informację. Instytucja finansowa przedłuża usługę wpłat gotówkowych we wpłatomatach obsługiwanych przez firmę Euronet oraz Planet Cash. Usługa ta zostaje przedłużona na okres od 1 lutego do 30 czerwca 2026 roku.

Posiadacze kart płatniczych wydanych przez Bank Millennium otrzymują informacje na ten temat zarówno za pośrednictwem SMS, jak i w serwisie Millenet oraz aplikacji mobilnej (w sekcji wiadomości – znajdziesz ją w prawym górnym rogu po zalogowaniu się do konta). Co ważne, w liście skierowanym do klientów bank podkreśla, iż dotychczasowe zasady korzystania z wpłatomatów Euronet i Planet Cash nie ulegają zmianie. Oznacza to, że opłaty pozostają takie same jak dotychczas.

Cennik Banku Millennium – ile kosztuje korzystanie z wpłatomatu Euronet i Planet Cash?

Korzystając z wpłatomatu Euronet i Planet Cash w przypadku karty kredytowej nie jest pobierana opłata. Jeśli jednak chcesz wpłacić gotówkę na inną kartę niż kredytowa opłata nie zostanie pobrana, jeśli łączna wartość wpłat w ciągu miesiąca do wszystkich wpłatomatów danej firmy nie przekracza 10 tysięcy złotych. Jeśli suma wpłat zostanie jednak przekroczona, Bank Millennium pobierze opłatę w wysokości 0,4% od wartości nadwyżki wpłaty.

Warto przypomnieć, że korzystanie z wpłatomatów własnych Banku Millennium jest bezpłatne dla wszystkich klientów tej instytucji. Wpłacanie gotówki na konto bankowe jest też możliwe m.in. w sklepach sieci Netto dla posiadaczy kart Mastercard oraz Dino dla posiadaczy kart Visa i Mastercard.

