Awaria Vectra. Nie działa internet i telewizja

Awarie zdążają się dość często, niestety najczęściej niespodziewanie. Tak też jest w tym przypadku – internet stacjonarny i telewizja w Vectra nie działają.

Był już u Was Święty Mikołaj? Jeśli nie, to właśnie Vectra sprezentowała swoim klientom poważną awarię kluczowych usług. Przed kilkoma minutami nagle przestały działać internet stacjonarny i telewizja.

W serwisie Downdetector pojawiło się mnóstwo zgłoszeń dotyczących awarii usług. Niestety, nie wiadomo, jak długo potrwa ta sytuacja, lecz jest ona dotkliwa dla wielu osób.

Mimo że internet i telewizja nie działają, to klienci Vectry mogą bez przeszkód korzystać z usług telefonii komórkowej.

Tymczasem, jeśli macie taką możliwość, możecie udostępnić sobie internet z telefonu, żeby korzystać z internetu na laptopie. Zamiast telewizji można zaś włączyć YouTube lub obejrzeć coś na którejś platformie VOD.

Aktualizacja [9:35]

Wszystko wskazuje na to, że Vectra sukcesywnie przywraca dostęp do swoich usług. Otrzymaliśmy też oficjalny komentarz od firmy dot. awarii:

Problem z dostępem do naszych usług wystąpił dzisiaj rano w Kielcach ok. godziny 8:40. Natychmiast zajęliśmy się zdarzeniem przywracając stabilne funkcjonowanie usług ok. godziny 9:00. Za powstałe niedogodności serdecznie przepraszamy.