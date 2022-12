Premiera Lenovo Yoga Paper – ponad 10 cali wyświetlacza E-Ink

Lubimy nietuzinkowe propozycje producentów elektroniki. Zwykle urządzenia raczej niespecjalnie różnią się od siebie zastosowanymi podzespołami, co sprawia, że rynek zalewa cała masa podobnych do siebie sprzętów. Jednak Lenovo Yoga Paper jest wyjątkowy.

Tablet z ekranem E-Ink

Lenovo Yoga Paper to iskierka w ciemnym morzu szaroburych, podobnych do siebie tabletów. Choć akurat w tej kategorii sprzętowej raczej mało kto oczekuje od producentów, by wykazywali się oryginalnością, nowa propozycja Lenovo robi to doskonale.

Lenovo Yoga Paper (fot. Lenovo)

W gruncie rzeczy to nie pierwsze urządzenie tej firmy, które może wykazać się nietuzinkowymi funkcjami ekranu E-Ink – był on obecny na przykład w Yoga Book C930. W tym wypadku mamy jednak do czynienia ze sprzętem, który bardziej przypomina typowy tablet.

Premierowy gadżet otrzymał 10,3-calowy ekran E-Ink, który zapewnia wygodę i odczucia obsługiwania zbliżone do współpracy z klasyczną kartką papieru – zwłaszcza, że zadbano także o odpowiednią matową fakturę powierzchni. Temperaturę kolorów wyświetlacza można regulować, a jego jasność zmienia się automatycznie dzięki współpracy z czujnikiem oświetlenia.

Lenovo Yoga Paper (fot. Lenovo)

Do urządzenia dołączony jest rysik, którego nie trzeba ładować. Jego opóźnienie wynosi 23 ms i rozpoznaje 4096 poziomów nacisku. Symuluje też efekt pisania odręcznego pisma, dając efekt pióra – sposób nanoszenia kreski zależny jest między innymi od kąta, pod jakim użytkownik trzyma stylus.

Grubość tabletu to 5,5 milimetra, a akumulator zasilimy przez ładowarkę USB-C. Podstawowa wersja dysponuje 4 GB RAM i 64 GB pamięci na system i dane.

Dostępność i cena

Jak na razie, Lenovo Yoga Paper dostępny jest wyłącznie na rynku chińskim. Kosztuje tam 2999 juanów, czyli w przeliczeniu około 1930 złotych. Trudno stwierdzić, czy producent planuje wydanie urządzenia także w innych częściach świata – wszak inne niecodzienne sprzęty Lenovo pojawiały się