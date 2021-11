Autostrada Wolności jest jedną z najczęściej wybieranych przez kierowców, więc wielu z nich powinno ucieszyć się z nadchodzących zmian. Dowiedzieliśmy się, że niebawem opłaty za przejazd będzie można wykonywać z wykorzystaniem aplikacji Autopay.

Od 1 grudnia zapłacisz za przejazd autostradami A2 i A4 w aplikacji Autopay

Aplikacja Autopay spotkała się z ciepłym przyjęciem w Polsce, co raczej nie powinno dziwić. W końcu zapewnia ona przydatny dla wielu kierowców system płacenia za przejazd wybranymi odcinkami autostrad, pozwalając uniknąć często mniej wygodnych sposobów płacenia.

Jak wynika z najnowszych informacji, usługa wkrótce pozwoli na kupienie cyfrowego biletu autostradowego, który ułatwi przejazd autostradą A2 i A4. Całą płatność będzie można bowiem zrealizować z poziomu smartfona z zainstalowaną aplikacją.

Od 1 grudnia 2021 roku aplikacja Autopay otrzyma wsparcie dla odcinka Konin-Stryków na autostradzie A2, a także dla odcinka Wrocław–Sośnica na autostradzie A4. Zbliżające się zmiany przeznaczone są dla klientów indywidualnych, ponieważ podobny mechanizm już wcześniej został wdrożony dla klientów flotowych.

Należy jeszcze wspomnieć, że nie są to jedyne zmiany, które niebawem dotkną kierowców poruszających się po państwowych autostradach. Od 1 grudnia bieżącego roku, w przypadku samochodów o masie do 3,5 tony, obsługiwany będzie wyłącznie nowy system e-TOLL lub bilety elektroniczne (na przykład kupione właśnie w aplikacji Autopay).

Jeśli więc z pewnych względów nie chcemy korzystać z opisywanej aplikacji, to konieczne będzie kupienie wydrukowanego biletu. Dostępne będą one m.in. na stacjach paliw lub w kioskach. Kolejna opcja to sięgnięcie po aplikację e-TOLL PL i rejestracja w rządowym systemie e-TOLL.

Nie tylko płacenie za przejazd autostradami

Usługa Autopay, wraz z towarzyszącą jej aplikacją, zapewniają znacznie szerszą funkcjonalność niż tylko płacenie za autostrady. Użytkownicy mogą korzystać m.in. z wygodnej metody płacenia za parkingi. Ponadto w planach jest wprowadzenie funkcji płacenia za paliwo na wybranych sieciach stacji paliwowych.

Warto dodać, że za paliwo pozwalają już zapłacić też inne aplikacje – np. Carrefour Tank&Go czy Orlen Pay. Nie musimy wówczas iść do kasy, więc najpewniej unikniemy stania w kolejce, nie usłyszymy pytania o hot-doga i przede wszystkim zaoszczędzimy trochę czasu.