Elektryczne Audi A6 zadebiutowało. Niemcy obiecują duży zasięg

Do elektrycznej rodziny samochodów z „czterema pierścieniami” dołącza właśnie Audi A6 e-tron. Trzeba przyznać, że na papierze ten BEV wypada naprawdę zacnie.

Audi A6 e-tron zapowiada się obiecująco

Ostatnie lata, jeśli chodzi o premiery nowych samochodów, były dość nudne dla miłośników motoryzacji z Ingolstadt. Owszem, dostaliśmy Audi e-tron GT czy Q4 e-tron, ale konkurencja z Niemiec w tym czasie była znacznie bardziej płodna – Mercedes klasy C, Mercedes klasy E czy nowa generacja klasy S, a także BMW serii 5 czy nowa seria 7 i wiele innych modeli.

Audi jednak wreszcie się obudziło. W tym roku miała miejsce premiera Audi Q6 e-tron, a niedawno pokazano zupełnie nowe Audi A5. Natomiast teraz do oferty dołącza Audi A6 e-tron i to od razu w dwóch wariantach – Sportback i Avant, czyli odpowiednio liftback i kombi. Oczywiście mamy do czynienia z bezpośrednim konkurentem dla BMW i5 i Mercedesa EQE.

Audi A6 e-tron, przynajmniej na papierze, wypada lepiej od swoich dwóch niemieckich przeciwników, co jest zasługą zastosowania platformy PPE i architektury 800 V. Jedną z głównych zalet wspomnianej platformy jest obsługa zdecydowanie szybkiego ładowania – do 270 kW na DC, co ma pozwolić na uzupełnienie energii od 10 do 80% w czasie 21 minut. Jeśli chodzi o ładowarki AC, to początkowo dostaniemy 11 kW, ale z czasem ma pojawić się wsparcie dla ładowarek o mocy 22 kW.

Skoro już poruszyliśmy temat ładowania, to wypada wspomnieć o akumulatorze. Na pokładzie znalazł się akumulator zbudowany z 12 modułów i 180 ogniw pryzmatycznych o łącznej pojemności 100 kWh brutto (94,9 kWh netto). W zależności od wybranej wersji, mamy otrzymać zasięg WLTP wynoszący nawet 750 km w przypadku Audi A6 Sportback e-tron oraz ponad 720 kilometrów dla A6 Avant e-tron. W mocniejszych wersjach, oznaczonych jako Audi S6, zasięg ma wynosić odpowiednio 670 i 640 km.

Mocy nie powinno nikomu zabraknąć. Bazowa wersja Audi A6 e-tron ma 270 kW (367 KM), napęd na tylne koła i przyspieszenie w 5,4 sekundy od 0 do 100 km/h. Dotyczy to zarówno nadwozia Sportback, jak i Avant. Dla bardziej wymagających przygotowano model Audi S6 e-tron o mocy 370 kW (503 KM), który w trybie Launch Control ma 405 kW (550 KM). W połączeniu z napędem na wszystkie koła, niezależnie od nadwozia, dostajemy 3,9 sekundy w sprincie od 0 do 100 km/h.

Sporo ekranów we wnętrzu

Audi A6 e-tron ma projekt wnętrza znany już z innych, nowych modeli producenta. Na desce rozdzielczej znalazły się trzy ekrany – 11,9-calowy Audi virtual cockpit, 14,5-calowy ekran centralny i 10,9-calowy wyświetlacz dla pasażera z przodu. Do tego dochodzi wyświetlacz Head-Up na przedniej szybie z obsługą rozszerzonej rzeczywistości.

Opcjonalny system audio Bang & Olufsen Premium Sound System składa się z wydajnego wzmacniacza, który współpracuje z 20 głośnikami o łącznej mocy 830 watów. Cztery z nich są zintegrowane z zagłówkami przednich siedzeń, zapewniając nie tylko bardziej osobisty dźwięk przestrzenny, ale również emitują komunikaty nawigacyjne oraz zapewniają lepszą jakość rozmów telefonicznych.

Audi A6 e-tron to także asystent głosowy, który – gdy nie jest w stanie odpowiedź na pytania użytkownika – sięga po pomoc ChatGPT. System infotainment pozwala instalować dodatkowe aplikacje, wśród których mamy Spotify czy YouTube. Oczywiście nie zabrakło obsługi Android Auto i Apple CarPlay.

Polskie ceny Audi A6 e-tron nie są jeszcze znane. Jak podaje producent, ich ujawnienie jest zaplanowane do końca września 2024 roku.