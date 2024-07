Ford BlueCruise dopuszczony na polskich autostradach. Będzie można puścić kierownicę

Ford ogłosił ważny krok w kierunku autonomicznej jazdy. System BlueCruise, który pozwala na wybranych odcinkach dróg puścić kierownicę, został zatwierdzony przez Komisję Europejską w 15 krajach. Warto zaznaczyć, że wśród tych krajów znalazła się Polska.

Czym jest system Ford BlueCruise?

Nie mamy do czynienia z systemem w pełni autonomicznej jazdy. Prawdopodobnie na tak zaawansowane rozwiązanie przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. BlueCruise to bowiem system wspomagania kierowcy 2. poziomu, w którym wciąż musimy kontrolować samochód, ale możemy na wybranych odcinkach autostrad jechać bez trzymania kierownicy. Wówczas Ford porusza się z wyznaczoną prędkością, jedzie wskazanym pasem ruchu, a dodatkowo utrzymuje bezpieczną odległość od innych uczestników ruchu.

Ford podkreśla, że BlueCruise działa w trybie hands-off, eyes-on, więc nie możemy po prostu puścić kierownicy i zająć się inną czynnością, przykładowo czytaniem książki. Zadaniem kierowcy jest obserwacja sytuacji na drodze i – w razie konieczności – przejęcie prowadzenia samochodu.

System, oprócz szeregu czujników znajdujących na zewnątrz auta, składa się również z kamery skierowanej w stronę kierowcy, umieszczonej w zestawie wskaźników. Zadaniem kamery jest monitorowanie linii spojrzenia (nawet w okularach przeciwsłonecznych) i pozycji głowy kierowcy, aby upewnić się, że jego wzrok pozostaje skupiony na drodze, gdy ręce są zdjęte z kierownicy.

Należy jeszcze wiedzieć, że klienci mogą skorzystać z 90-dniowego bezpłatnego okresu próbnego, aby przekonać się, w jaki sposób BlueCruise może uczynić ich jazdę w długich trasach i korkach przyjemniejszą i mniej stresującą. Po zakończeniu bezpłatnego okresu próbnego użytkownik może aktywować roczny lub miesięczny abonament, który może anulować lub odnowić w dowolnym momencie.

Z systemu mogą korzystać nabywcy nowych Mustangów Mach-E, zakupionych w europejskich krajach z zatwierdzonymi Blue Zones oraz w trzech regionach, które otrzymały aprobatę wcześniej.

Ford BlueCruise dopuszczony na polskich autostradach

Skoro już wyjaśniliśmy, co oferuje omawiana technologia Forda, to wypada przejść do najważniejszej informacji. Producent pochwalił się, że system może być obecnie używany w 15 krajach europejskich, co zostało oficjalnie zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Blue Zones w Europie (zródło: Ford)

BlueCruise w Europie dostępny jest na około 133000 kilometrów odcinków wyznaczonych autostrad, w tym na autostradach w Polsce. Dotyczy to dróg, na których zatwierdzone są Blue Zones – lokalizacje tych stref można sprawdzić na stronie firmy.

Przy okazji warto wspomnieć, że po drogach całego świata porusza się ponad 420 tys. samochodów marek Ford i Lincoln, wyposażonych w system BlueCruise. Ogółem kierowcy na całym świecie przejechali już ponad 342 mln kilometrów, pozwalając, by prowadzenie samochodu przejmował komputer.