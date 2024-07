Najlepsza historia gangsterska w Xbox Game Pass!

Czasami ciężko przemóc się z naszymi preferencjami co do gier, książek, czy filmów. Jest jednak garstka tytułów, które wpisują się w kategorię „Gry, których warto spróbować, nawet jeżeli nie jest się fanem gatunku”. Pozycja, która wkrótce trafi do Xbox Game Pass to idealny przykład takiego dzieła.

Czym jest Mafia: Definitive Edition?

W czasach, kiedy każda gra z otwartym światem, pościgami i strzelaniną była nazywana „klonem GTA”, czeski zespół Illusion Softworks (przemianowany na 2K Czech, a następnie wcielony w szeregi Hangar 13) tak bardzo kochał klimat amerykańskiego kina gangsterskiego, że chciał przełożyć to na świat interaktywny.

W 2002 roku byliśmy świadkami premiery Mafii. Tytuł, na wiele lat przed premierą GTA IV urzekał dorosłą historią, która zręcznie mieszała akcję i dramatyzm ze szczyptą humoru. Sam najlepiej zapamiętałem ze swojego podejścia do gry niesamowity klimat USA z czasów prohibicji, system wykroczeń, za które mogła ukarać nas policja i gorzki finał, którego nie powstydziłby się Brian de Palma.

Mijały jednak lata, a Mafia przypominała nam, że nie wszystkie gry starzeją się jak wino. Po premierze udanej Mafii II w 2010 roku i nieco mniej udanej „trójki” z 2016, na liście gier, które zasługują na remake, oryginał piął się coraz wyżej. 2K, który posiada prawa do franczyzy, wsłuchał się w głos graczy.

Mafia: Edycja Ostateczna (Źródło: Konrad Pisula | Tabletowo.pl)

Czy zabieg odświeżający się udał? Konrad w recenzji gry Mafia: Edycja Ostateczna, opublikowanej na łamach Tabletowo w 2020 roku przyznał, że gra po prawie dwudziestu latach od premiery wciąż broni się fabularnie. Niestety, z nieznanych nam przyczyn, Hangar 13 nie był w stanie doszlifować grafiki i mechanizmów do poziomu godnego legendy i tytuł skończył z nieco rozczarowującym 7/10.

Mafia: Edycja Ostateczna w Xbox Game Pass

Wydając pieniądze tylko na ten tytuł mogło dla niektórych wydawać się nienajlepszą inwestycją. A co jeśli Mafia: Edycja Ostateczna trafiłaby do abonamentu, który umożliwiałby sprawdzenie gry w niewielkiej cenie, a do tego zyskiwalibyśmy dostęp do kilkuset innych pozycji? Od lat wiemy, że takim rozwiązaniem jest Game Pass.

Oficjalne konto XGP na Twitterze/X poinformowało, że Mafia: Edycja Ostateczna pojawi się na serwerach usługi 13 sierpnia 2024 roku. Tytuł będzie dostępny na PC, konsolach oraz w chmurze. Jeżeli chcecie poznać historię Tommy’ego Angelo, a wiecie, że nie przełkniecie grafiki oryginału, sprawdzenie remake’u w Game Passie wydaje się rozsądnym rozwiązaniem.