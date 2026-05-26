Laptop z podwójnym ekranem OLED debiutuje w Polsce. Dla graczy i nie tylko

Asus Republic of Gamers (ROG) wprowadza na polski rynek rewolucyjny, 16-calowy laptop gamingowy, wyposażony w podwójny ekran OLED. Jak twierdzi producent – to pierwszy taki sprzęt na świecie.

16-calowy laptop Asus Zephyrus Duo z podwójnym ekranem – to prawdziwa rewolucja

Na polskim rynku zadebiutował 16-calowy, gamingowy laptop wyposażony w dwa ekrany 3K OLED. Przypomnę, że ten innowacyjny model laptopa z linii Zephyrus Duo zaprezentowano podczas targów CES 2026.

Najnowszy Zephyrus Duo to sprzęt, który zwraca na siebie uwagę przede wszystkim rewolucyjnym podwójnym ekranem. Każdy z nich to dotykowy wyświetlacz 3K ROG Nebula HDR OLED. Jak deklaruje Asus, model ten oferuje łącznie ponad 21 cali przestrzeni roboczej w jednym urządzeniu.

Oba ekrany zapewniają czas reakcji 0,2 milisekundy oraz częstotliwość odświeżania do 120 Hz. Wyświetlacz główny wspierany jest technologią Nvidia G-Sync, co – zgodnie z informacją producenta – ma gwarantować płynny obraz i redukować smużenie w trakcie gry.

Ponadto sprzęt ten oferuje jasność szczytową do 1100 nitów, a także spełnia wymogi certyfikacji VESA DisplayHDR True Black 1000, dzięki czemu prezentowane na ekranie treści i gry mają charakteryzować się głęboką czernią wysokim kontrastem.

Asus Zephyrus Duo 2026 – specyfikacja i cena w Polsce

Najnowszy Asus to komputer klasy Copilot+ PC, napędzany procesorem Intel Core Ultra Series 3,, zaprezentowanym w styczniu 2026 roku. Ponadto model jest wyposażony w kartę graficzną Nvidia GeForce RTX 5090 Laptop GPU z 135 W TGP. Za chłodzenie odpowiedzialna jest najnowsza generacja systemu ROG Intelligent Cooling.

Warto wspomnieć, że nowy Zephyrus Duo został wyposażony w podstawkę odchylaną pod kątem 90º oraz zawias o zakresie ruchu 320º. Zgodnie z deklaracją producenta, dzięki temu można ustawić podwójny ekran na kilka różnych sposobów w zależności od indywidualnych potrzeb użytkownika.

Sprzęt oferuje pięć różnych trybów pracy, mających poprawiać komfort podczas grania, tworzenia czy sprawdzać się podczas wielozadaniowej pracy.

Należy do nich:

Laptop Mode – klasyczna konfiguracja 16-calowego laptopa z klawiaturą pod ekranem głównym,

Dual Screen Mode – konfiguracja z podwójnym ekranem z wykorzystaniem podstawki i odłączoną klawiaturą,

Sharing Mode – laptop rozłożony na płasko (180º), aby każdy uczestnik spotkania mógł dostrzec co dzieje się na ekranie,

Book Mode – konfiguracja z dwoma ekranami w pionie, mająca sprawdzić się m.in. podczas pracy w przeglądarce czy podczas programowania,

Tent Mode – ekrany ustawione w formie litery A, do dzielenia ekranu (np. podczas gier) pomiędzy dwie siedzące naprzeciwko siebie osoby.

Urządzenie zamknięto w obudowie z aluminium wykończonego z wykorzystaniem metody CNC w wariancie kolorystycznym Stellar Grey. W zestawie z laptopem znalazła się odłączana magnetycznie klawiatura, którą można używać w klasycznej konfiguracji lub też odłączyć ją i korzystać z niej bezprzewodowo (za pośrednictwem Bluetooth).

Klawiatura oferuje grubość zaledwie 5,1 mm ze skokiem klawiszy 1,7 mm. Ponadto na klawiaturze znalazł się duży touchpad mający zapewniać wygodną obsługę gestów i płynną nawigację.

Ceny laptopa Asus Zephyrus Duo (2026) startują od 28999 złotych.