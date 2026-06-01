Asus uwolnił gamingowe potwory. Jest moc!

Oficjalnie targi Computex 2026 ruszają dopiero jutro (2 czerwca 2026 roku), ale Asus już dzisiaj zorganizował w Tajpej wydarzenie, podczas którego zaprezentował najnowsze produkty kierowane do graczy, wzbogacające katalog Republic of Gamers (ROG) oraz The Ultimate Force (TUF).

Gamingowe laptopy Asus ROG Strix w dwóch rozmiarach

Wśród nowości pojawiły się gamingowe laptopy Asus ROG Strix G16 (G615) oraz Asus ROG Strix G18 (G815). Między sobą różnią się przede wszystkim ekranami. Pierwszy ma 16-calowy panel IPS o częstotliwości odświeżania 300 Hz i jasności sięgającej 500 nitów. Drugi zaś – 18-calowy wyświetlacz z podświetleniem Mini LED o częstotliwości odświeżania 240 Hz i jasności dochodzącej do 1200 nitów. W obu przypadkach są to ekrany o proporcjach 16:10 i rozdzielczości 2,5K.

Jeden i drugi może pochwalić się obecnością naprawdę mocarnych podzespołów. W najwyższej konfiguracji trzon specyfikacji tworzą: procesor Intel Core Ultra 9 290HX Plus i karta graficzna Nvidia GeForce RTX 5080, do tego 64 GB RAM typu DDR5 o przepustowości 6400 MT/s i SSD o pojemności 2 TB, a całość uzupełnia akumulator o pojemności 90 Wh. Można też liczyć na wydajny system chłodzenia, głośniki z Dolby Atmos i współczesne standardy łączności, na czele z Wi-Fi 7 i Thunderbolt 5.

Przepotężny laptop Asus ROG Strix Scar 18 – absolutny top

Najjaśniejszą gwiazdą prezentacji bez wątpienia był jednak inny 18-calowy laptop, przepotężny Asus ROG Strix Scar 18. Jaką ma specyfikację? Pomyśl o topowych podzespołach, jakie są dostępne na rynku i prawie na pewno trafisz.

Jego sercem jest flagowy Intel Core Ultra 9 290HX Plus, któremu towarzystwa dotrzymuje układ GeForce RTX 5090. Do tego dochodzi nawet 128 GB RAM typu DDR5 (5600 MT/s) i dwa dyski SSD o łącznej pojemności 8 TB, zdolne do przesyłania danych z prędkością do 14 GB/s.

Do wyświetlania obrazu służy 18-calowy wyświetlacz 4K z podświetleniem Mini LED. Cechuje go częstotliwość odświeżania do 240 Hz, czas reakcji na poziomie 3 ms, jasność sięgająca 1600 nitów oraz pokrycie 100% palety kolorów DCI-P3. Do tego ma antyrefleksyjną powłokę, aby zapewnić komfortową rozgrywkę w każdych warunkach. Całość uzupełnia wieloelementowy układ chłodzenia.

Na deser: stacjonarny komputer ASUS TUF Gaming Desktop T700

Poza laptopami światło dzienne ujrzał również stacjonarny komputer ASUS TUF Gaming Desktop T700. Ma łączyć w sobie całkiem niezłą (choć nie topową) wydajność, szerokie możliwości konfiguracji, ciche działanie, skuteczne chłodzenie i pierwszorzędną wytrzymałość.

W obudowie (która pomyślnie przeszła militarne testy MIL-STD-810H) mogą się mieścić procesory z rodziny Intel Core Ultra 9 lub AMD Ryzen 7, karta graficzna Nvidia z serii GeForce RTX 5000 (do RTX 5070), maksymalnie 64 GB RAM typu DDR5 oraz zasilacz z certyfikatem 80 Plus Platinum. Całość wieńczy system chłodzenia cieczą.

Podczas wydarzenia zaprezentowano również nowe monitory OLED o przekątnych od 25 do 32 cali: ROG Swift PG27UCWM, PG32UCWM oraz Strix XG259QWPG Ace. W porównaniu do swoich poprzedników cechują się wyższą jasnością maksymalną, szerszym pokryciem standardowych palet kolorów oraz lepszym zarządzaniem termicznym. Dopełnieniem całości był zaś pokaz kolekcji ROG Edition 20 – to znane i cenione akcesoria w wyjątkowej szacie z okazji 20-lecia marki Republic of Gamers.

Szczegóły na temat dostępności w Europie i cen zostaną podane później.

