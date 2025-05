Nowy laptop Asus ProArt. Potęga w solidnej skorupie

Asus ProArt P16 (H7606WP) to laptop zaprojektowany z myślą o wymagających twórcach. Zamyka świetne podzespoły w obudowie, która równocześnie jest wytrzymała i lekka. Spójrzmy na konkrety…

Asus ProArt P16 (H7606WP) ma świetne podzespoły w solidnej obudowie

Laptop Asus ProArt P16 (H7606WP) został skonstruowany z myślą o projektantach i twórcach o wysokich wymaganiach. Graficy, animatorzy czy projektanci 3D to niektóre z grup docelowych. Aby zapewnić im odpowiednią dawkę mocy obliczeniowej, komputer został wyposażony w 12-rdzeniowy procesor AMD Ryzen AI 9 HX 370 o częstotliwości taktowania sięgającej 5,1 GHz. Jego częścią jest również jednostka NPU o mocy 50 TOPS do lokalnej obsługi sztucznej inteligencji.

Jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, mamy do czynienia przede wszystkim z asystentem Copilot w obrębie całego systemu Windows 11 Pro. Asus dorzuca do tego StoryCube (narzędzie do zarządzania materiałami foto i wideo), Creator Hub (centrum zarządzania ustawieniami systemowymi i kreatywnymi) oraz DialPad (interfejs do sterowania funkcjami poszczególnych aplikacji, w tym narzędzi Adobe).

Asus ProArt P16 (H7606WP) / fot. Asus

Z procesorem współpracuje konkretna karta graficzna Nvidia GeForce RTX 5070 z 8 GB pamięci GDDR7. Do tego dochodzą 64 GB RAM typu LPDDR5X, a na pliki czeka dysk SSD o pojemności 2 TB. Wszystko to zaś zamknięte zostało w obudowie wykonanej ze stopu magnezu i aluminium. Efektem ma być zarazem solidna, jak i lekka konstrukcja. Waga wynosi jedynie 1,85 kg, więc i mobilność może być atutem tego laptopa.

Na uwagę zasługuje również zastosowany wyświetlacz. Jest to 16-calowy panel dotykowy typu OLED o wysokiej rozdzielczości 3840×2400 pikseli. Cechuje go częstotliwość odświeżania 60 Hz, pokrycie 100% palety barw DCI-P3 oraz czas reakcji na poziomie 0,2 ms. Otoczony jest wyjątkowo smukłą ramką. Dopełnieniem całości w tym kontekście jest zaś podświetlana klawiatura z dużym touchpadem.

Laptop stworzony z myślą o twórcach. Ile kosztuje Asus ProArt P16 (H7606WP)?

Z myślą o twórcach producent postarał się też o szerokie opcje łączności. Interfejs tworzony jest przez porty USB typu C, USB typu A, HDMI 2.1 oraz mini jack, czytnik kart SD Express 7.0, a także moduły Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4. Dla porządku wspomnę jeszcze, że dokładne wymiary laptopa to 354,9×246,9×14,9~17,4 mm.

Asus ProArt P16 (H7606WP) jest już dostępny w przedsprzedaży, a jego cena wynosi 14999 złotych.