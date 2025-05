Świat oszalał na punkcie tego „smartfona”

Dziś trudno wyróżnić się za pomocą smartfona, ponieważ większość wygląda tak samo, a na dodatek duża część osób chce korzystać tylko z iPhone’ów, które stylistycznie nie są ekstrawaganckie. Tej dziewczynie udało się jednak przykuć wzrok milionów osób za sprawą „telefonu”, który trzymała w ręce.

Smartfon to fajne, ale nudne urządzenie

Z uwagi na swoją miłość do telefonów komórkowych, która trwa od ponad 20 lat, nie jestem obiektywny, lecz uważam, że smartfony są naprawdę fajnymi urządzeniami. Czasami jednak tęsknię za czasami, gdy producenci telefonów nie bali się eksperymentować z ich bryłami i wyglądem – to było naprawdę wspaniałe.

Dziś taka ekstrawagancja nie jest pożądana przez klientów, choć nie wiem, czy to ich świadoma decyzja, czy „zasługa” producentów, którym dzięki temu łatwiej (i dużo taniej) jest „klepać” dziesiątki podobnych modeli przez lata (i mowa tu nie tylko o iPhone’ach). W związku z tym raczej większość osób nie przyciąga wzroku przechodniów za sprawą swojego telefonu. Tej dziewczynie się to jednak udało.

Na kanale askcatgpt na platformie TikTok (której blokada stale się opóźnia) pojawił się film, na którym widać stojącą w kolejce dziewczynę z nietypowym „smartfonem” w ręce. Po przybliżeniu kadru okazuje się, że jest to całkowicie przezroczysta tafla, która kształtem i wielkością przypomina telefon. Mimo to dziewczyna po niej scrolluje (tzn. porusza palcem), jakby korzystała z prawdziwego smartfona.

@askcatgpt Completely clear phone spotted in San Francisco on May 14…?!? Wtf?????? 🤭🤫 Link in bio for more deets. (NOT SPONSORED) ♬ original sound – CatGPT

Wideo zostało polubione ponad 3 miliony razy i udostępnione blisko 400 tysięcy, w związku z czym można stwierdzić, że stało się tzw. viralem w sieci. W komentarzach często pojawia się stwierdzenie, że jest to Nokia Clear Phone lub Nokia Glass Phone, czyli całkowicie przezroczysty i funkcjonalny smartfon.

Czy to naprawdę smartfon Nokia Clear Phone?

Okazuje się, że dziewczyną, widoczną na powyższym filmie, jest sama właścicielka profilu askcatgpt, którą nagrał ktoś inny, a cała sytuacja została zaaranżowana. W jakim celu? Wyjaśniła to w innym filmie na swoim kanale.

„Smartfon”, który trzymała w ręce, to tak naprawdę metaphone, czyli kawałek akrylu o kształcie przypominającym przeciętny smartfon. Fundusze na jego wyprodukowanie zbierano na platformie Indiegogo. Co ciekawe, cel finansowy osiągnięto (był on „elastyczny”), ale nie „sprzedano” wszystkich egzemplarzy – mimo to zbiórkę zakończono.

Dziewczyna, która wywołała to zamieszanie, zaznaczyła jednak, że to nie jest reklama, choć twórcą metaphone jest jej przyjaciel. Chce on sprawdzić, czy taki „twór” jest w stanie pomóc zredukować uzależnienie od smartfona, ponieważ dzięki niemu – z uwagi na kształt i wielkość – człowiek może mieć wrażenie posiadania telefonu przy sobie. Co więcej, w momencie „niepokoju” może też sobie po nim „poscrollować”, ponieważ przesuwanie palcem po ekranie stało się już niemalże odruchem warunkowym.

#methaphone ♬ original sound – Noah Kahan @askcatgpt I’m sending out a batch of methaphones to people who have ideas for (safe) social experiments they’d like to run with them— break it out on the subway? Show it to a 5 year old? Replace your phone for a week? The only catch is that you have to write or document your experience in a post online (e.g. blog post, medium, substack, YouTube, tikTok, Ig, etc) The goal is to keep the conversation going. If you’re interested, fill out the super short survey at the link in my bio! Let’s keep the conversation going! #tech

Właścicielka i bohaterka kanału nie ukrywa, że pomimo posiadania metaphone, w ciągu minionego tygodnia prawdopodobnie korzystała ze swojego smartfona przez tyle samo czasu, co wcześniej, ale wciąż jest ciekawa, czy taki twór z akrylu jest w stanie zmniejszyć uzależnienie od smartfonów i sprawić, że ludzie będą więcej kontaktować się ze sobą osobiście.

Dlatego postanowiła rozdysponować „pulę” metaphone’ów osobom, które mają pomysły na (bezpieczne) społeczne eksperymenty z tym kawałkiem akrylu w roli głównej. Warunkiem jego otrzymania jest jednak późniejsze opublikowanie materiału w sieci z opisem swojego doświadczenia, aby „dyskusja się niosła”. Link do ankiety jest w jej bio na profilu na TikToku.