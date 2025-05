Roboty nas uratują? Lekarstwo na palący problem

Nie tylko w Polsce brakuje pielęgniarek. Problem jest globalny – na całym świecie do 2030 roku niedobór może sięgać 4,5 miliona osób. Z pomocą mogą przyjść nowe technologie, a konkretnie robotyka i sztuczna inteligencja.

Roboty odciążą pielęgniarki w szpitalach

Foxconn we współpracy z firmą Nvidia opracował coś, co nazywa się Nurabot. To robot zaprojektowany w taki sposób, by odciążać pielęgniarki w codziennych zadaniach. Oczywiście nie zastąpi ich w specjalistycznych procedurach, lecz zajmie się tym, do czego nie potrzeba wiedzy i doświadczenia – na przykład transportem leków, materiałów medycznych i próbek badawczych.

W projektowaniu Nurabota udział brała także firma Kawasaki Heavy Industries. Cała trójka wspólnie stworzyła robota-asystenta, który – dzięki transportowi i patrolowaniu – ma być w stanie zmniejszać obciążenie pielęgniarek nawet o 30%. To może prowadzić do redukcji zmęczenia fizycznego pielęgniarek i pozwalać im bardziej skupiać się na pacjentach.

Poza transportem leków czy próbek Nurabot w godzinach odwiedzin pomagać ma również gościom i pacjentom w poruszaniu się po oddziale, zmniejszając obciążenie administracyjne szpitalnego personelu. Może również pełnić funkcję asystenta, na przykład przy podnoszeniu osoby z łóżka.

Nowe technologie w szpitalach

Bazując na technologiach firmy Nvidia, inżynierowie Foxconn opracowali też modele sztucznej inteligencji do monitorowania stanu zdrowia pacjentów. Ich dziełami są również platformy CoDoctor (która zwiększa dokładność diagnostyczną, szczególnie w kierunku arytmii i raka) oraz CoroSegmentater (do segmentacji tętnic wieńcowych).

Jako pierwsze nowe technologie firmy Foxconn wdrażają tajwańskie placówki Taichung Veterans General Hospital, Baishatun Tung Hospital i Cardinal Tien Hospital. Zastępca dyrektora oddziału pielęgniarskiego w pierwszym z wymienionych szpitali – Shu-Fang Liu – powiedział, że Tajwan ma wysoce rozwiniętą infrastrukturę opieki zdrowotnej, […] tworząc idealne środowisko do integracji robotyki, [a] roboty zwiększają możliwości, dzięki czemu możemy zapewnić bardziej ukierunkowaną opiekę.

W Taichung Veterans General Hospital wystartowały już testy robota Nurabot. Z wpisu opublikowanego na blogu Nvidii wynika, że reakcje są pozytywne – zarówno pacjentów, jak i pielęgniarek. Dlatego też do końca roku planuje się wdrożenie tam kilkudziesięciu tego typu robotów.