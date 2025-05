Prawie flagowy Samsung w nowej promocji. Nie pożałujesz

Samsung zachęca do zakupu jednego ze swoich smartfonów, kusząc klientów atrakcyjnym prezentem. Osoby, które skorzystają z tej oferty, powinny być zadowolone.

Nowa promocja na smartfon Samsung Galaxy S24 FE. Można dostać atrakcyjny prezent

Smartfon Samsung Galaxy S24 FE zadebiutował w Polsce pod koniec września 2024 roku i regularnie można kupić go w promocji. W ramach najnowszej możecie otrzymać w prezencie słuchawki bezprzewodowe Samsung Galaxy Buds 3 Pro, które w oficjalnej polskiej dystrybucji sprzedawane są za 649 złotych. Kuba Kordasiński, który je przetestował, wystawił im wysoką ocenę (8,8/10), doceniając zapewniany przez nie dźwięk i ANC.

Aby skorzystać z nowej promocji, należy kupić smartfon Samsung Galaxy S24 FE najpóźniej do 25 maja 2025 roku, czyli najbliższej niedzieli, a następnie aktywować go poprzez włączenie go na terenie Polski z włożoną do niego kartą SIM polskiego operatora na co najmniej 5 minut i zaakceptowanie warunków EULA (wymagane jest połączenie z internetem).

W następnej kolejności trzeba zalogować się na swoim nowym telefonie do aplikacji Samsung Members, kliknąć w banner promocyjny i wypełnić formularz zgłoszeniowy najpóźniej do 9 czerwca 2025 roku. Co ważne: można to zrobić wyłącznie na terenie Polski.

Po pozytywnej weryfikacji Waszego zgłoszenia na wskazany przez Was adres zostaną wysłane słuchawki Samsung Galaxy Buds 3 Pro w kolorze srebrnym – nastąpi to w ciągu 30 dni, więc trzeba uzbroić się w cierpliwość.

Regulamin promocji (PDF)

Czy warto kupić smartfon Samsung Galaxy S24 FE w 2025 roku?

Smartfon Samsung Galaxy S24 FE można kupić już za 2499 złotych (w momencie publikacji niniejszego artykułu za tyle był sprzedawany przez sklep x-kom), co jest atrakcyjną kwotą za prawie flagowy smartfon. Jego najmocniejszymi stronami są wyświetlacz (6,7-calowy Dynamic AMOLED 2X z odświeżaniem do 120 Hz) oraz zestaw aparatów na tyle, na który składają się: 50 Mpix aparat główny z OIS, 12 Mpix aparat z obiektywem ultraszerokokątnym i 8 Mpix teleobiektyw z 3x zoomem optycznym.

Ponadto smartfon Samsung Galaxy S24 FE wyposażony jest w procesor Exynos 2400e, akumulator o pojemności 4700 mAh ze wsparciem dla ładowania indukcyjnego, 8 GB RAM, do 256 GB pamięci wbudowanej, 10 Mpix aparat na przodzie, głośniki stereo, NFC i eSIM. Warto też mieć świadomość, że model ten ma zapewnione 7-letnie wsparcie (trafił na rynek z systemem Android 14 z nakładką One UI 6.1).