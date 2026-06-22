Apple zaleje rynek 20 nowymi produktami

Apple, w przeciwieństwie do bezpośredniej konkurencji, ma dość skromne portfolio. Jeszcze w 2026 oraz w 2027 roku firma planuje jednak wprowadzić na rynek aż 20 nowych urządzeń z różnych kategorii.
20 nowych urządzeń Apple w 2026 i 2027 roku
Pierwsza połowa 2026 roku prawie za nami. W marcu Amerykanie wprowadzili na rynek kilka nowych urządzeń, w tym laptop MacBook Neo w cenie od 2999 do 3499 złotych, smartfon iPhone 17e, kosztujący od 2999 do 3999 złotych oraz tablet iPad Air z procesorem Apple M4. Do tego doszły jeszcze komputery MacBook Air i MacBook Pro z układami z serii Apple M5.
Druga połowa 2026, a także kolejny, 2027 rok, przyniesie kolejne nowości. Wśród nich, jak twierdzi Mark Gurman z Bloomberga, znajdą się
- smartfony:
- iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max z procesorem Apple A20, modemem Apple C2 z obsługą 5G przez satelitę, mniejszą Dynamiczną Wyspą na/w ekranie, zmodyfikowanym klawiszem Camera Control, zmienną przysłoną w aparacie i nową, czerwoną wersją kolorystyczną,
- składany iPhone Ultra z 5,3-calowym ekranem na zewnątrz i 7,7-calowym wewnątrz oraz funkcją dzielenia ekranu i czytnikiem linii papilarnych Touch ID na bocznej krawędzi (z uwagi na brak Face ID),
- iPhone Air 2. generacji z procesorem Apple A20 i aparatem z obiektywem ultraszerokokątnym (obok głównego szerokokątnego), który ma działać dłużej na akumulatorze niż iPhone Air 1. generacji,
- iPhone 20 Pro i iPhone 20 Pro Max z zakrzywionym na wszystkich krawędziach ekranem i procesorem Apple A21, wykonanym w 2-nm procesie technologicznym,
- smartwatche:
- Apple Watch series 12 z prawdopodobnie nowym chipem (jest też mowa o dodaniu Touch ID),
- Apple Watch Ultra 4. generacji z podobnymi nowościami jak wyżej,
- tablety:
- iPad 12. generacji z procesorem Apple A18 lub Apple A19,
- iPad Mini z układem Apple A19 Pro lub Apple A20 Pro, ekranem OLED, systemem głośników, opartym na wibracjach oraz wodoodporną obudową,
- komputery:
- Mac Studio z procesorami Apple M5 Max i Apple M5 Ultra,
- Mac Mini z układami Apple M5 i Apple M5 Pro,
- iMac z chipem Apple M5 i nowymi kolorami obudowy,
- MacBook Ultra z procesorami Apple M6 i Apple M6 Max, ekranem OLED ze wsparciem dla obsługi dotykiem i Dynamiczną Wyspą.
Ponadto w 2026 i 2027 roku Apple ma wprowadzić na rynek:
- przystawkę Apple TV z procesorem Apple 17 Pro, chipem Apple N1 i obsługą Wi-Fi 7,
- głośnik HomePod Mini z układem S9 lub nowszym oraz Apple N1 i Wi-Fi 7,
- głośnik HomePod,
- Home Hub z kwadratowym ekranem o przekątnej 6 lub 7 cali, procesorem Apple A18 i FaceTime oraz możliwością zawieszenia na ścianie,
- słuchawki AirPods Ultra z aparatami (nie do robienia zdjęć, a obserwacji otoczenia, w celu zapewniania informacji i wskazówek przez Siri),
- smart okulary Apple Glasses.
To nie wszystkie nowości Apple, jakich należy się spodziewać
Choć lista jest długa, to wciąż niepełna, ponieważ nie ma na niej smartfonów iPhone 18 i iPhone 18e, których premiery spodziewamy się wiosną 2027 roku. Jesienią zaś Amerykanie zapewne zaprezentują też kolejną generację Apple Watchy.