Apple zaleje rynek 20 nowymi produktami

Apple, w przeciwieństwie do bezpośredniej konkurencji, ma dość skromne portfolio. Jeszcze w 2026 oraz w 2027 roku firma planuje jednak wprowadzić na rynek aż 20 nowych urządzeń z różnych kategorii.

20 nowych urządzeń Apple w 2026 i 2027 roku

Pierwsza połowa 2026 roku prawie za nami. W marcu Amerykanie wprowadzili na rynek kilka nowych urządzeń, w tym laptop MacBook Neo w cenie od 2999 do 3499 złotych, smartfon iPhone 17e, kosztujący od 2999 do 3999 złotych oraz tablet iPad Air z procesorem Apple M4. Do tego doszły jeszcze komputery MacBook Air i MacBook Pro z układami z serii Apple M5.

Druga połowa 2026, a także kolejny, 2027 rok, przyniesie kolejne nowości. Wśród nich, jak twierdzi Mark Gurman z Bloomberga, znajdą się

smartfony: iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max z procesorem Apple A20, modemem Apple C2 z obsługą 5G przez satelitę, mniejszą Dynamiczną Wyspą na/w ekranie, zmodyfikowanym klawiszem Camera Control, zmienną przysłoną w aparacie i nową, czerwoną wersją kolorystyczną, składany iPhone Ultra z 5,3-calowym ekranem na zewnątrz i 7,7-calowym wewnątrz oraz funkcją dzielenia ekranu i czytnikiem linii papilarnych Touch ID na bocznej krawędzi (z uwagi na brak Face ID), iPhone Air 2. generacji z procesorem Apple A20 i aparatem z obiektywem ultraszerokokątnym (obok głównego szerokokątnego), który ma działać dłużej na akumulatorze niż iPhone Air 1. generacji, iPhone 20 Pro i iPhone 20 Pro Max z zakrzywionym na wszystkich krawędziach ekranem i procesorem Apple A21, wykonanym w 2-nm procesie technologicznym,

smartwatche: Apple Watch series 12 z prawdopodobnie nowym chipem (jest też mowa o dodaniu Touch ID), Apple Watch Ultra 4. generacji z podobnymi nowościami jak wyżej,

tablety: iPad 12. generacji z procesorem Apple A18 lub Apple A19, iPad Mini z układem Apple A19 Pro lub Apple A20 Pro, ekranem OLED, systemem głośników, opartym na wibracjach oraz wodoodporną obudową,

komputery: Mac Studio z procesorami Apple M5 Max i Apple M5 Ultra, Mac Mini z układami Apple M5 i Apple M5 Pro, iMac z chipem Apple M5 i nowymi kolorami obudowy, MacBook Ultra z procesorami Apple M6 i Apple M6 Max, ekranem OLED ze wsparciem dla obsługi dotykiem i Dynamiczną Wyspą.



Ponadto w 2026 i 2027 roku Apple ma wprowadzić na rynek:

przystawkę Apple TV z procesorem Apple 17 Pro, chipem Apple N1 i obsługą Wi-Fi 7,

głośnik HomePod Mini z układem S9 lub nowszym oraz Apple N1 i Wi-Fi 7,

głośnik HomePod,

Home Hub z kwadratowym ekranem o przekątnej 6 lub 7 cali, procesorem Apple A18 i FaceTime oraz możliwością zawieszenia na ścianie,

słuchawki AirPods Ultra z aparatami (nie do robienia zdjęć, a obserwacji otoczenia, w celu zapewniania informacji i wskazówek przez Siri),

smart okulary Apple Glasses.

To nie wszystkie nowości Apple, jakich należy się spodziewać

Choć lista jest długa, to wciąż niepełna, ponieważ nie ma na niej smartfonów iPhone 18 i iPhone 18e, których premiery spodziewamy się wiosną 2027 roku. Jesienią zaś Amerykanie zapewne zaprezentują też kolejną generację Apple Watchy.