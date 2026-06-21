Pokręcony pomysł. Ten chatbot AI… jest na korbkę

CrankGPT to z pewnością jeden z najbardziej nietuzinkowych chatbotów AI na rynku. Co ciekawe, napędzany jest korbą ręczną.

Chatbot AI na korbę – poznajcie CrankGPT

Sztuczna inteligencja pożera mnóstwo wody, energii i innych zasobów. Zabawa Gemini, ChatGPT i innymi popularnymi narzędziami nie należy więc do ekologicznych czynności. Z drugiej strony, sporo fajnych rzeczy nie podoba się ekologom, więc najwidoczniej tak już jest ten świat zaprojektowany.

Można jednak w pewnych kwestiach postawić na rozwiązania bardziej przyjazne plancie. Jeśli chodzi o chatboty AI, to z pomocą przychodzi CrankGPT. Mamy do czynienia z czymś więcej niż kolejnym oprogramowaniem, bowiem projekt jest odizolowanym od sieci urządzeniem ze sztuczną inteligencją.

W niewielkiej skrzynce, do której włożono komputer Raspberry Pi 5 z 8 GB RAM, nie znalazł się nawet akumulator, który można byłoby ładować z domowego gniazdka. Zamiast tego do generowania energii służy korba ręczna oraz generator o mocy 20 W. Tak, trzeba ją zakręcić, aby zapewnić AI prąd niezbędny do pracy.

Na pokładzie, co dość oczywiste, działają niewielkie modele – rekomendowane są warianty Liquid AI LFM2 (np. 350M lub 1.2B) i Gemma 3 (1B). Maszyna odbiera głos za pośrednictwem modułu KeyeStudio ReSpeaker 2-Mic Pi HAT i zamienia mowę na tekst za pomocą specjalnego agenta głosowego napisanego przez projektantów.

Natomiast odpowiedzi udzielane są głosowo, korzystając z modelu Piper. Jeśli chodzi o system operacyjny, to urządzenie korzysta z minimalistycznego i możliwie najbardziej uproszczonego DietPi, który bazuje Debianie. Priorytetowo potraktowano szybki czas rozruchu.

Jeśli chodzi o wady, z pewnością niektórym może przeszkadzać odgłos pracy maszyny – na ten moment jest dość głośna. Należy też zaakceptować, że możliwości – względem dużych i zasobożernych chatbotów AI – są znacznie skromniejsze. Nie zmienia to jednak faktu, że CrankGPT w porównaniu do rozwiązań Google czy OpenAI jest znacznie bardziej uroczy.

Czy można już kupić CrankGPT?

Twórcy obecnie przyjmują zgłoszenia na prezentację gadżetu, ale nie można go jeszcze kupić. Nawet jeśli pojawi się w sprzedaży, hitem się nie stanie, bo też nigdy nie był tworzony jako sprzęt masowy.

CrankGPT to propozycja dla entuzjastów bardziej nietypowego, ale również pod pewny względami lepszego podejścia do sztucznej inteligencji.