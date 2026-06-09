Wielka reforma w wykonaniu Apple. Poznaliśmy pakiet nowych funkcji

Apple ogłosiło zestaw zmian, które zostaną wdrożone w App Store. Nowości powinni docenić zarówno deweloperzy, jak i użytkownicy.

Nowe opcje subskrypcji w App Store

Poznaliśmy listę zmian w iOS 27 oraz nową Siri AI i funkcje sztucznej inteligencji. To jednak tylko część pomysłów Apple ogłoszonych podczas WWDC 2026. Firma z Cupertino przedstawiła też odświeżoną politykę związaną z App Store.

Użytkownicy, a także deweloperzy, otrzymają dostęp do nowych opcji subskrypcji, które będą dostosowane do większych grup. Oznacza to, że dostępne będą subskrypcje grupowe pozwalające na zakup wielu licencji, co może wiązać się ze specjalnymi rabatami. Subskrypcje grupowe ruszą tej zimy. W planach są też zakupy hurtowe dla szkół i dużych firm, które będą możliwe jesienią tego roku.

Deweloperzy otrzymają również nowe sposoby na ograniczenie liczby anulowanych subskrypcji. Otóż w aplikacjach będą mogły pojawiać się spersonalizowane oferty i/lub dodatkowe informacje w trakcie procesu anulowania, aby zachęcić użytkownika do pozostania.

Do tego dochodzą jeszcze opcje związane z rekomendacjami, które wyjaśnią, dlaczego konkretne aplikacje są podpowiadane przez App Store. Pozwoli to na lepsze zrozumie tego, co App Store wie o użytkownikach. Funkcja została już udostępniona w USA i w niedalekiej przyszłości ma zawitać do kolejnych regionów.

źródło: Apple

Nowe sposoby na promowanie aplikacji i gier

Zasoby Creative Assets zapewnią twórcom aplikacji i gier więcej sposobów na zaprezentowanie swoich produktów w App Store. Zasoby te mogą być wykorzystane do chociażby wyróżnienia marki czy promowania ofert sezonowych. Deweloperzy mogą sięgnąć po bogatsze grafiki, filmy i nie tylko.

Dodatkowo twórcy mogą ponownie wykorzystywać zasoby na niestandardowych stronach produktowych i w wydarzeniach In-App Events, pomijając zbędne kroki w postaci przesyłania plików i optymalizacji kampanii promocyjnych w sklepie App Store.

Warto jeszcze wspomnieć, że usprawnień doczekał się proces zgłaszania aplikacji do App Review. Nowe zasady umożliwiają łączenie w grupy wielu pozycji In-App Purchase i powiązanych elementów, aby następnie móc przesłać wszystko w jednym, zunifikowanym zgłoszeniu. Z kolei aplikacje i gry w Mac App Store nie będą już musiały obsługiwać układów Intela.

Ponadto deweloperzy zyskają nowe opcje związane z przypisaniem aplikacji i gier do odpowiednich kategorii w App Store Connect – chodzi o uwzględnienie ulepszonej funkcji limitów czasów, która pod uwagę bierze teraz też kategorie aplikacji. W lipcu zaktualizowany zostanie kwestionariusz klasyfikacji wiekowej, który będzie wymagał opisania elementów społecznościowych, aby na tej podstawie łatwiej było przypisać oprogramowanie do konkretnej kategorii.

Wszystkie te zmiany mają sprawić, że App Store stanie się dla deweloperów jeszcze atrakcyjniejszym miejscem. Oczywiście większe przychody twórców to też więcej pieniędzy dla Apple, więc duże zaangażowanie w rozwój sklepu nie powinno dziwić.