Użytkownicy Apple Watch zauważyli zaskakującą funkcję

Apple Watch obsługuje nową, zaskakującą funkcję. Użytkownicy zauważyli, że ich smartwatche dają im znać o rozpoczynającej się infekcji nawet kilka dni przed pierwszymi odczuwalnymi objawami! Jak to możliwe?

Apple Watch z kolejną wyjątkową funkcją

Smartwatche i opaski fitness stają się coraz bardziej popularne, a przyszłym właścicielom czasami naprawdę trudno podjąć decyzję o zakupie odpowiedniego modelu. Producenci oferują przeróżne funkcje, a poziom zaawansowania funkcji inteligentnych zegarków zaczyna być intrygujący.

Według statystyk z drugiego kwartału 2024 roku w wielkiej piątce producentów, których smartwatche cieszyły się największym wzięciem, znaleźli się Apple (49%), Samsung (15%), Garmin (11%), Huawei (7%) oraz Google (4%). Jak widać – gigant z Cupertino bezwzględnie pokonuje konkurencję swoimi Apple Watchami.

Ci producenci rządzą na rynku opasek i smartwatchy (źródło: Canalys)

Ostatnia aktualizacja zegarkowego systemu watchOS do wersji 11 przyniosła kilka nowości. Wśród nich znalazła się m.in. funkcja wykrywania bezdechu sennego. To jednak nie wszystko, co trafiło w ręce użytkowników. Posiadacze Apple Watchy series 9 i series 10 zauważyli jeszcze jedną opcję, która pomoże w monitorowaniu zdrowia. Aplikacja Vitals dostępna na zegarkach może dać znać o tym, że człowieka dopada jakaś choroba.

Aktualizacja systemu watchOS 11 (źródło: Apple)

W jaki sposób Apple Watch przewiduje nadchodzącą chorobę?

Aplikacja Vitals znajduje się na ekranie głównym zegarków Apple. Gromadzi ona zmierzone parametry zdrowia, takie jak tętno, częstość oddechów, temperaturę na nadgarstku, poziom tlenu we krwi czy czas trwania snu. W oparciu o nie przeprowadzana jest analiza. Jeśli pewne parametry uzyskają wartość spoza typowego zakresu przewidzianego dla użytkownika, aplikacja powiadomi o tym na ekranie zegarka.

Jeden z redditerów – dalethomas81 – zauważył, że Vitals daje znać nawet kilka dni wcześniej, że w organizmie może zaczynać się jakaś infekcja. W sam raz, aby odpowiednio szybko zareagować i wdrożyć środki zaradcze. U niektórych zegarek prawidłowo przewidział rozpoczynającą się chorobę. Podobne obserwacje potwierdzili kolejni użytkownicy platformy Reddit.

Trzeba pamiętać, że choć funkcja jest pomocna w monitorowaniu zdrowia użytkownika oraz u niektórych sprawdza się w rzeczywistości, nie zastąpi konsultacji lekarskiej. Apple zaznacza, że aplikacja nie jest przeznaczona do użytku medycznego.