Apple Watch ma nową funkcję. Może uratować Ci życie

Najnowsza wersja systemu watchOS 11 przyniosła posiadaczom zegarków Apple Watch ciekawą funkcję. Dzięki niej smartwatche pomogą w wykrywaniu groźnego dla życia schorzenia.

Apple udostępniło najnowsze wersje swoich systemów operacyjnych

16 września 2024 roku Apple wydało nowe wersje systemów iOS 18, iPadOS 18 oraz watchOS 11. Choć zmiany nie są rewolucyjne, marka z logiem nagryzionego jabłka wprowadziła kilka ciekawych nowości.

Użytkownicy wybranych zegarków Apple Watch po pobraniu i zainstalowaniu aktualizacji mogą już korzystać z nowych funkcji. Dotyczą one przede wszystkim aplikacji Fitness dostępnej na iPhone’ach, a także dodatkowych funkcji w przypadku Parametrów życiowych, zmian w zakresie tarczy Zdjęcia czy też opcji śledzenia ciąży.

Wraz z wersją systemu watchOS 11 posiadacze zegarków Apple Watch series 10, Watch series 9 oraz Watch Ultra 2 mogą skorzystać z istotnej funkcji związanej ze zdrowiem. Jest nią opcja wykrywania bezdechu sennego. Nowość została udostępniona w 150 krajach i regionach, w tym w Polsce.

Apple Watch może wykryć bezdech senny

Bezdech senny to zatrzymanie lub zredukowanie przepływu powietrza poprzez drogi oddechowe w czasie snu. Jest to poważne zaburzenie, które może prowadzić nawet do śmierci. Szczególnie że jego wykrycie bywa trudne. Z pomocą przychodzą inteligentne zegarki. Smartwatch dzięki wyposażeniu w akcelerometr może monitorować niewielkie ruchy nadgarstka. Jeśli zostaną wykryte, użytkownik zostanie o tym powiadomiony.

Apple Watch zasilony systemem watchOS 11 będzie monitorował oddech użytkownika w trakcie snu oraz rejestrował jego zaburzenia przez 30 dni. Jeśli system wykryje wystąpienie schorzenia, użytkownik otrzyma powiadomienia.

(screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

Funkcja wykorzystuje do działania zaawansowaną technologię uczenia maszynowego. Metoda ta opiera się o zestaw danych testowych na temat „bezdechu sennego klasy klinicznej”. Jak twierdzi producent, opcja została sprawdzona w ramach badań klinicznych.

Nowość skierowana jest do użytkowników powyżej 18. roku życia, u których jeszcze nie zdiagnozowano bezdechu sennego. Jej głównym celem jest wykrycie objawów umiarkowanego i ciężkiego przebiegu bezdechu.