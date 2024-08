Zegarki, smartwatche czy opaski: jakie urządzenia wybieramy?

Najnowsze statystyki Canalys pokazały zainteresowanie urządzeniami typu wearable, czyli smartwatchami, zegarkami z podstawowymi funkcjami smart i opaskami. Na jakie sprzęty stawiają klienci i jakich producentów wybierają?

Urządzenia typu wearable nadal w modzie

Canalys to firma analityczna, która regularnie podsumowuje sprzedaż elektroniki na całym świecie. Przedsiębiorstwo opublikowało najnowsze ustalenia w sprawie smartwatchy, zegarków o rozszerzonych funkcjach i opasek. Cały segment wearables, a więc ubieralnych sprzętów, utrzymał się w drugim kwartale 2024 roku na tym samym poziomie, co w pierwszym kwartale br.

Według udostępnionych danych statystycznych, smartwatche obejmują 35% całego rynku ubieralnych sprzętów. Podstawowe zegarki opanowały aż 48% sprzedaży, zaś opaski to zaledwie 17%.

Jak zaznaczyła Cynthia Chen, obejmująca stanowisko kierownika ds. badań w Canalys, „podstawowe zegarki nadal wspierają rynek opasek do noszenia”. Rynek niedrogich modeli ubieralnych urządzeń napędzany jest przede wszystkim przez markę Huawei oraz Xiaomi. Tanie propozycje tych producentów skutecznie zachęcają do zakupu, szczególnie że oferują one wiele funkcji, takich jak np. monitorowanie zdrowia, śledzenie treningów i kondycji.

Coraz więcej producentów urządzeń wearable inwestuje w zegarki, które obsługują karty eSIM z łącznością 4G lub 5G. Popyt na tego typu sprzęty wynosi już 45%. Na rynku pojawia się też coraz więcej zaawansowanych modeli smartwatchy ukierunkowanych na śledzenie aktywności sportowych.

Którzy producenci rządzą na rynku wearables?

W kategorii opasek bezwzględnie rządzi Xiaomi, które opanowało aż 40% rynku. Zaraz za nim znajduje się Huawei z 23-procentowym udziałem. Dalej znajdziemy Google’a (10%), Samsunga (6%) i Honora (2%).

Sprzedaż podstawowych zegarków jest nieco bardziej wyrównana. W tym przypadku na pierwszym miejscu uplasował się Huawei z 15-procentowym wynikiem, a za nim Xiaomi (13%), Noise (11%), Fire Boltt (11%) oraz boAt (5%).

W wielkiej piątce smartwatchy przoduje marka Apple, która opanowała aż 49% tego rynku. Za producentem z logiem nadgryzionego jabłka znalazł się Samsung (15%), Garmin (11%), Huawei (7%) oraz Google (4%).

Garmin depcze po piętach trzem gigantom – w ciągu ostatniego kwartału udało mu się zwiększyć dostawy aż o 16%. Canalys szacuje, że Apple, Samsung oraz Google mogą w najbliższym czasie polepszyć swoje wyniki sprzedaży. Mają przyciągnąć więcej klientów kolejnymi, zaawansowanymi funkcjami śledzenia zdrowia i kondycji.

Firma analityczna zaznacza, że przyszłe lata mogą zatrzeć różnice pomiędzy kategoriami, takimi jak opaski, podstawowe zegarki czy smartwatche. Wszystko dlatego, że funkcjonalność tych tańszych wersji urządzeń wearable jest coraz większa. Rozwiązaniem tego zjawiska mogłoby być rozszerzenie funkcji drogich smartwatchy np. o funkcje oparte o sztuczną inteligencję czy sterowanie gestami.