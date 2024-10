UE chce ułatwić podróże: w planach cyfrowy dowód i paszport

Komisja Europejska chce udostępnić obywatelom UE wirtualny paszport i dowód osobisty. Wszystko po to, aby przyspieszyć przekraczanie granic strefy Schengen i Unii Europejskiej. W planach pojawiła się także aplikacja.

Dowód osobisty i paszport w wirtualnym wydaniu

Przekraczanie granic pomiędzy państwami należącymi do Unii Europejskiej i w obrębie strefy Schengen jest zazwyczaj proste i często odbywa się bez żadnej kontroli dokumentów. Sprawa wygląda zgoła inaczej, gdy opuszczamy teren Wspólnoty. Wtedy straż graniczna zobowiązana jest do fizycznego sprawdzenia naszego dowodu tożsamości bądź paszportu. Proces ten nie jest szybki i często staje się przyczyną do powstawania kolejek.

Komisja Europejska przyjęła propozycję, która miałaby przeprowadzić cyfryzację tych ważnych dokumentów. Wirtualna wersja nie tylko usprawniłaby i uprościła proces weryfikacji oraz sprawdzenia paszportu czy dowodu, ale również poprawiła bezpieczeństwo na terenie UE.

Z przekazanych podczas konferencji informacji wynika, że planowane cyfrowe dokumenty miałyby być darmowe, dobrowolne i wydawane na życzenie. Wirtualne odpowiedniki paszportów i dowodów osobistych zawierałyby te same informacje o danej osobie wraz z jej zdjęciem, co tradycyjny dokument.

W jaki sposób skracałby się czas kontroli granicznej?

Osoba przekraczająca granicę Unii Europejskiej bądź strefy Schengen miałaby możliwość zrealizowania pewnych formalności za pomocą urządzenia mobilnego. Jako przykład podano wcześniejszą odprawę graniczną czy przekazanie danych podróżnego liniom lotniczym, dzięki czemu nie byłoby konieczne wprowadzanie ich w formularzach udostępnianych przez przewoźnika.

Wirtualne odpowiedniki dokumentów miałyby znaleźć zastosowanie nie tylko w trakcie podróży. Komisja Europejska chciałaby pozwolić obywatelom UE m.in. na wykorzystanie takiego dowodu i paszportu w urzędach – także za granicą. Wraz z wirtualnymi dokumentami ma powstać system ochrony danych zgodny z przepisami RODO oraz zasadami kodowania informacji wrażliwych, które ochronią dane posiadaczy.

Poza tym KE do 2030 roku ma zamiar udostępnić aplikację Digital Travel. Jej użytkownik będzie mógł przesłać do służb granicznych poświadczenia podróży, plany przekraczania granic i dokumenty, jeszcze zanim wyruszy w podróż. Wszystko po to, aby skrócić czas przejazdu.

Żeby jednak Komisja Europejska mogła rozpocząć prace nad powyższymi propozycjami, państwa członkowskie i Parlament Europejski muszą je wpierw zatwierdzić.