Wkrótce premiera nowych smartfonów Huawei. Co zaoferują?

Chiński producent przygotowuje do premiery nowe smartfony z serii Huawei Nova 13. Rodzina zostanie zaprezentowana jeszcze w tym miesiącu. Wiemy już, czego się spodziewać.

Co zaoferują smartfony z serii Huawei Nova 13?

Według informacji docierających z Chin, gdzie w pierwszej kolejności Chińczycy zaanonsują smartfony z serii Nova 13, rodzina ma składać się z co najmniej czterech modeli: Nova 13, Nova 13 Pro, Nova 13 Ultra i Nova 13 Lite. Nie można jednak wykluczyć, że w przyszłości liczba przedstawicieli tej linii się zwiększy.

Chiński producent wykorzysta w rodzinie Nova 13 swój flagowy procesor Kirin 9010, który znajdziemy już w linii Huawei Pura 70. Ponadto wśród dostępnych konfiguracji znajdą się 12/256 GB i 12/512 GB oraz 12 GB/1 TB. Chińczycy zamierzają również zaimplementować obsługę ładowania przewodowego o mocy 100 W.

W modelu Nova 13 mamy się też spodziewać aparatu z matrycą 60 Mpix na przodzie i duetu 50 Mpix + 8 Mpix na tyle, podczas gdy smartfon Huawei Nova 13 Pro zaoferuje dwa aparaty na froncie (60 Mpix + 8 Mpix) i już trzy na tyle (50 Mpix + 12 Mpix + 8 Mpix).

Ponadto w rodzinie Nova 13 producent zastosuje delikatnie zakrzywiony wyświetlacz o rozdzielczości 1,5K wraz z ekranowym czytnikiem linii papilarnych. Mówi się również, że smartfony z tej serii mogą zadebiutować z systemem HarmonyOS Next, lecz wydaje się to raczej mało prawdopodobne z uwagi na ich rychłą premierę.

Kiedy premiera Huawei Nova 13?

Oficjalna prezentacja linii Nova 13 jest bowiem podobno zaplanowana już na 22 października 2024 roku, choć wciąż czekamy na oficjalne potwierdzenie ze strony producenta, który jeszcze milczy na ten temat.

W przeszłości mówiło się, że pierwszymi urządzeniami na rynku z fabrycznie zainstalowanym systemem HarmonyOS Next będą flagowce z serii Mate 70, a ich debiutu spodziewamy się dopiero w listopadzie 2024 roku. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem wydaje się wypuszczenie na rynek rodziny Nova 13 z HarmonyOS i dopiero w przyszłości udostępnienie jej aktualizacji do HarmonyOS Next.