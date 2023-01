Ekran micro LED w Apple Watchu jeszcze później niż sądziliśmy

Jeśli zamierz wstrzymać się z kupnem tegorocznego Apple Watcha, aby poczekać na większe nowości w przyszłym roku i przede wszystkim wprowadzenie ekranu micro LED, to nie mamy dobrych informacji. W planach firmy Tima Cooka mogły pojawić się opóźnienia.

Bez większych nowości w tym roku

Od dłuższego czasu w przypadku Apple Watchy obserwujemy stagnację. Owszem firma z Cupertino wprowadza nowe funkcje i inne zmiany, ale są to małe kroki do przodu. Jak najbardziej można stwierdzić, że od kilku generacji otrzymujemy tylko drobne odświeżenia i chociażby Watch series 5 to wciąż smartwatch, który nieznacznie odstaje od najnowszych konstrukcji. Oczywiście pojawił się Apple Watch Ultra, ale to model znacznie droższy od innych Watchy i skierowany jest raczej tylko dla najbardziej wymagających użytkowników.

Nie dość, że od kilku generacji jest naprawdę nudno, to ostatnie informacje wskazują, że Apple również w tym roku nie szykuje większych nowości. Najwidoczniej wysoka sprzedaż obecnych modeli sprawia, że nie ma większych szans rewolucję lub chociażby naprawdę odczuwalne zmiany.

Apple Watch series 9 ma być więc kolejnym bardzo dobrym smartwatchem, ale zdecydowanie nie będzie w jakikolwiek sposób rewolucyjny. W przypadku nowych systemów operacyjnych również może być nudno.

Pierwszym smartwatchem Apple z ekranem micro LED może być model Ultra (fot. Apple)

Co w kolejnym roku? Raczej nie ekran micro LED

Rewelacje na temat wprowadzenia ekranu micro LED do Apple Watcha pojawiają się już od dłuższego czasu. Niestety, wciąż nie doczekaliśmy się wdrożenia tej technologii i najwidoczniej Apple zbytnio się z tym nie spieszy. Może to być spowodowane tym, o czym przed chwilą wspomniałem – obecne, wysokie zainteresowanie nie zachęca producenta do dużych nowości.

Ostatnie informacje wskazywały, że technologia micro LED zostanie oddana w ręce klientów w przyszłym roku. Cóż, możliwe, że ten scenariusz nie zostanie jednak zrealizowany.

Według Rossa Younga, który ma doświadczenie w ujawnianiu planów Apple dotyczących ekranów w nowych urządzeniach, pierwszy Apple Watch z ekranem micro LED zostanie wprowadzony na rynek dopiero w 2025 roku.

Co ciekawe, może tutaj pojawić się małe zamieszenie. Otóż Young wskazuję na pojawienie się takiego smartwatcha wiosną 2025 roku. Nie zgadza się to z harmonogramem premier Apple – Apple Watche pokazywane są podczas konferencji odbywającej się jesienią.

Czyli nowy model będzie pokazany jesienią 2024 roku, ale do klientów trafi dopiero wiosną kolejnego roku, gdy technologia produkcji będzie już w pełni gotowa? Możliwe. Większy sens ma jednak inny scenariusz, czyli pokazanie smartwatcha dopiero jesienią 2025 roku.