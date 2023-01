Audiofilskie brzmienie w przenośnej formie? Sennheiser mówi tak!

Na rynek właśnie wkracza nowy model słuchawek dokanałowych firmy Sennheiser, która znana jest z wysokiej jakości sprzętu audio. IE 200 mają zaoferować wysoką szczegółowość i czystość brzmienia użytkownikom, którzy preferują słuchawki przenośne, mieszczące się między innymi w kieszeni spodni.

Kolejne słuchawki dokanałowe Sennheiser

Sennheiser IE 200 to kolejny model z serii IE od tego producenta. Widać to nie tylko po nazwie, ale również po kształcie obu słuchawek, który przypomina pozostałe warianty z tej grupy produktów niemieckiej firmy, np. IE 900. Sennheiser dobrze opisał to w komunikacie prasowym, oświadczając że „najnowszy członek rodziny IE posiada wspólne DNA ze swoim renomowanym rodzeństwem”.

Producent deklaruje, że nowe słuchawki IE 200 mają wymiary odpowiednie dla uszu większości użytkowników, dzięki czemu udaje się ominąć dyskomfort związany z ich używaniem. Przewód wychodzący za ucho pozwala z kolei bezpiecznie zahaczyć go o małżowinę, minimalizując w ten sposób obawy o wypadnięcie słuchawek.

Audiofilski dźwięk w przenośnej formie

Dołączone w zestawie końcówki skutecznie blokują dźwięki z zewnątrz, a w dodatku dzielą się na dwie grupy – silikonowe i piankowe. Jakby tego było mało, to zamontować można je w dwóch pozycjach, zmieniając w ten sposób brzmienie. Pierwsza z nich zapewnia podbicie niskich częstotliwości, co z pewnością spodoba się fanom basu. Druga zaś oferuje lepszą analityczność i teksturę wysokich dźwięków.

(źródło: Sennheiser)

Sennheiser postawił w modelu IE 200 przede wszystkim na zaoferowanie wysokiej jakości audiofilskiego brzmienia w formie sprzyjającej jak największej liczbie klientów na obecnym rynku. Zastosowane strojenie jest zatem neutralne, a zniekształcenia harmoniczne praktycznie nie występują.

Impedancja na poziomie 18 Ω w połączeniu z czułością wynoszącą 119 dB sprawia, że napędzenie tych słuchawek nie powinno stanowić większego problemu. Podłączyć można je zatem nawet do smartfona, a i tak zagrają wystarczająco głośno.

Odczepiany przewód jest pleciony i zakończony złączem Jack 3,5 mm umieszczonym pod kątem 90°, natomiast ze słuchawkami łączy się za pomocą wejść MMCX. Niestety nie jest to najlepszy wybór, gdyż znane są one ze swojej awaryjności i o wiele lepszym rozwiązaniem byłoby użycie złącz 2-pin.

Premiera Sennheiser IE 200 na polskim rynku nastąpi w drugiej połowie lutego, a ich cena katalogowa wyniesie 699 złotych. Jest to więc stosunkowo mało jak na tego producenta, który słynie z produktów premium za czterocyfrowe kwoty.