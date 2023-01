Twoje punkty PAYBACK mogą wkrótce stracić ważność. Do kiedy możesz je wykorzystać?

Jest takie okropne uczucie, którego być może każdy z nas doświadczył co najmniej raz w życiu. Jest to świadomość, że kilka dni temu przepadły nam punkty w programie lojalnościowym zdobywane przez dłuższy czas.

PAYBACK w liczbach

Wielu z Was co najmniej raz w życiu słyszało o PAYBACK. To jeden z największych multipartnerskich programów bonusowych w Polsce. Punkty możemy zbierać m.in. w sklepach sieci Kaufland, Mrówce, czy na stacjach BP. Wśród nagród możemy znaleźć zarówno vouchery na zakupy, jak i akcesoria kuchenne, czy elektronikę samochodową. Oczywiście żeby cieszyć się nowym mikserem czy dodatkową stówką na zakupy trzeba najpierw wykorzystać uzbierane punkty, a te mają swój termin ważności.

Źródło: PAYBACK

Jak przypomina PAYBACK w trakcie trwającej właśnie akcji ważne są przez trzy lata od momentu ich naliczenia. Oczywiście, aby wziąć udział w wydarzeniu nie musicie posiadać punktów, które wkrótce wygasają. Celem akcji jest przypomnienie Wam, że w sklepie Programu jest w czym wybierać – oferta poszerzyła się niedawno o 100 nowych produktów a zebrane punkty możecie również wymienić na zakupy bezpośrednie w sklepach stacjonarnych będących częścią programu.

Gdzie sprawdzić, jak długo ważne są nasze punkty

W tym roku równowartość punktów PAYBACK zagrożonych wygaszeniem wynosi 25 milionów złotych, co stanowi ogromną kwotę, którą można przeznaczyć nie tylko na nagrody rzeczowe czy vouchery, ale też na wsparcie charytatywne. Uczestnicy mogą wspomóc np. Program Pajacyk, działania „SOS Ukraina”, Szlachetną Paczkę, TOPR, Siemachę, Akademię Przyszłości czy Pola Nadziei. Przy minimalnym wysiłku PAYBACK-owicze naprawdę mogą zmienić rzeczywistość. Paweł Zuń, Manager e-Commerce w PAYBACK Polska

Aby sprawdzić, czy w trakcie trwającej do końca lutego br. akcji możecie stracić jakieś punkty, należy w pierwszej kolejności odwiedzić oficjalną stronę internetową Programu lub uruchomić dedykowaną aplikację na smartfony. Następnie musicie znaleźć zakładkę „Moje punkty PAYBACK” i gotowe. Tam znajdziecie informację o ilości zebranych punktów oraz ilu z nich grozi utrata ważności. Jeżeli nie posiadacie żadnych punktów do wygaszenia, zobaczycie wyłącznie saldo Waszego konta.

Gdyby uwzględnić moje problemy z pamięcią o punktach w programach lojalnościowych, takie akcje powinny pojawiać się co dwa miesiące. Cóż, dobre i to.