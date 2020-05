Nowe, tęczowe paski do Apple Watch jako wyraz wsparcia dla organizacji LGBTQ

Apple wprowadza do sprzedaży dwa nowe paski sportowe Pride Edition o tęczowej stylistyce. Można je już kupować na stronie Apple.

Dla niektórych poniedziałek stał się właśnie znacznie bardziej kolorowy niż zwykle. Apple zaprezentowało najnowsze paski do zegarków Apple Watch, które dołączają do kolekcji Pride Edition. Oba należą do kategorii sportowych (wykonanych z fluoroelastomeru), przy czym jeden z nich pasuje budową do innych pasków Nike.

Paski mają uniwersalny rozmiar: wersja do koperty 40 mm będzie pasować też do edycji 38 mm (na nadgarstki o obwodzie 130-200 mm), a opcja 44 mm będzie kompatybilna z Apple Watchami 42 mm (na nadgarstki o obwodzie 140-210 mm). Oba wyceniane są na 229 zł, niezależnie od wybranej edycji. Wysyłka jest szybka – sklep deklaruje ją w ciągu jednego-dwóch dni, dzięki czemu nowe paski można odebrać jeszcze przed weekendem.

Jak czytamy w opisie nowych akcesoriów do Apple Watchy,

„Apple z dumą wspiera organizacje walczące o poprawę sytuacji społeczności LGBTQ, takie jak GLSEN, PFLAG, The Trevor Project, Gender Spectrum, The National Center for Transgender Equality, Encircle i SMYAL w USA oraz międzynarodowa federacja ILGA World.”

Firma zapowiada, że prezentowane na grafikach produktowych tarcze zegara z wzorem tęczy oraz logo Nike, będą dostępne w tym miesiącu na watchOS 6.2.5. Nowe paski nie są pierwszymi dodatkami z linii Pride Edition, ale po raz pierwszy nawiązano przy ich produkcji współpracę z Nike.

źródło: Apple